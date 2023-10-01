Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир про Украину Украина меняет тактику в войне, США пока исключили помощь Киеву в целях сохранения правительства, британские войска впервые могут прибыть в Украину. Акценты мировых СМИ 1 октября
Обзор

Украина меняет тактику в войне, США пока исключили помощь Киеву в целях сохранения правительства, британские войска впервые могут прибыть в Украину. Акценты мировых СМИ 1 октября

1 октября, 2023 воскресенье
10:54
Мир про Украину

Перед началом зимы Украина меняет тактику в войне, а Россия готовится к еще нескольким годам боевых действий. Во избежание распада Конгресса США утвердили закон, который пока не включает помощь Киеву. На выборах в Словакии побеждает пророссийский политик, а Великобритания впервые планирует отправить войска в Украину

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро воскресенья, 1 октября.

Украина меняет тактику на пороге зимы, а Россия готовится к войне на несколько лет

В Украине идет война, но Киев адаптирует свою тактику, пишет CNN . Вскоре Украина переживет вторую зиму войны, а смелые кампании в прошлом году, во время которых произошли значительные успехи в Харькове и Херсоне, кажутся далеким воспоминанием. Украинские военные сейчас ведут интенсивную войну на истощение против упрямых и больших российских сил на фронте протяженностью около 1000 километров. Ему все еще отчаянно не хватает воздушных сил, и наступательные действия будут прерваны из-за ухудшения погоды.

Россияне, вероятно, приступят к еще одной кампании, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, погружая ее народ в темную зиму. На поле боя россияне приспособились. Оборонный бюджет в следующем году будет на 70% выше нынешнего, поэтому они в этом надолго.

Вместе с тем, украинцы адаптируются после неудачного начала контрнаступления. Как утверждали в The Economist Франц-Штефан Гади и Майкл Кофман, способность украинских солдат быстро освоить западные технологии привела к безосновательному оптимизму относительно того, что время, необходимое для создания сплоченных боевых единиц, может быть коротким замыканием. Теперь украинские военные вернулись к стилю ведения войны, который лучше знают, используя небольшие группы мобильной пехоты для проверки укрепленной российской обороны. Сейчас это тоже отвечает обстоятельствам, ведь десятки российских беспилотников замечали любое сосредоточение сил и направляли против них массированный артиллерийский огонь. Маленький и шустрый – вот ответ.

Фото: Генштаб ВСУ

Как отмечают авторы, Украина не готова рисковать жертвами, которые принесет амбициозное механизированное наступление. На этот стиль ведения войны меньше влияют грязь и туман зимних месяцев. Этот стиль ведения войны находится на одном конце диапазона. Но украинцы также пользуются преимуществами западных поставок дальнобойной артиллерии как на юге, так и на востоке. Киев резко усилил дальние ракетные и беспилотные удары по российским военным узлам: пунктам управления, поставкам топлива и боеприпасам, транспортным узлам. Больше читайте в анализе CNN .

Российские документы, указывающие на резкий рост военных расходов в 2024 году, свидетельствуют о том, что Москва готовится к еще нескольким годам боевых действий в Украине, заявляет Министерство обороны Великобритании. В своих последних обновленных данных разведки министерство утверждает, что документы, очевидно, просочившиеся из министерства финансов России, свидетельствуют о том, что расходы на оборону страны возрастут примерно до 30% общих государственных расходов в 2024 году. Российское министерство предлагает оборонный бюджет в размере 10,8 триллиона рублей, что эквивалентно примерно 6% ВВП и увеличению на 68% по сравнению с 2023 годом.

По всей вероятности, Россия сможет поддерживать этот уровень оборонных расходов до 2024 года, но только путем более широкой экономики, пишет The Guardian со ссылкой на министерство. Полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена, но эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к следующим годам боевых действий в Украине. Это произошло после публичных комментариев министра обороны Сергея Шойгу 27 сентября 2023 г., в которых он заявил, что он готов к продолжению конфликта в 2025 году.

Война беспилотников в Украине натолкнулась на препятствие, а британские военные впервые могут прибыть в Украину для обучения ВСУ

The Times пишет , что украинская война беспилотников натолкнулась на препятствие – Китай. Больше, чем любой конфликт в истории человечества, боевые действия в Украине – это война беспилотников. Это означает растущую зависимость от поставщиков летательных аппаратов – в частности, Китая. В то время как Иран и Турция производят крупные беспилотники военного класса, используемые Россией и Украиной, дешевые потребительские беспилотники, ставшие вездесущими на передовой, в основном происходят из Китая, крупнейшего в мире производителя этих устройств.

Это оказало Китаю скрытое влияние в войне, которая частично ведется с бытовой электроникой. Так как украинцы пересмотрели все виды дронов и превратили их в оружие, им пришлось искать новые способы поддерживать свои поставки и продолжать инновации в устройствах. Однако эти усилия столкнулись с большими препятствиями, поскольку китайские поставщики сократили продажи, потому что 1 сентября вступили в силу новые китайские правила по ограничению экспорта компонентов для дронов.

Однако в последние месяцы китайские компании сократили продажи беспилотников и компонентов украинцам. Китайские фирмы, все еще желающие продавать, часто требуют от покупателей использования сложных сетей посредников, подобных тем, которые Россия использовала, чтобы обойти американский и европейский экспортный контроль.

Многие опасаются, что новые правила Китая, ограничивающие продажу комплектующих для беспилотников, могут усугубить проблемы украинской цепи поставок, приближающихся к зиме. Эти препятствия увеличивают преимущество России. Прямые поставки дронов китайскими компаниями в Украину составили чуть более 200 000 долларов в этом году до июня, согласно торговым данным. В тот же период Россия получила не менее 14,5 миллиона долларов в виде прямых поставок беспилотников от китайских торговых компаний.

безпілотник

Фото: www.facebook.com/93OMBr

Британские войска могут впервые отправиться в Украину для обучения солдат, сообщает The Guardian . Новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что провел переговоры с руководством армии о развертывании британских войск в Украине впервые для программы обучения. Шеппс, который встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров в Киеве в начале этой недели, сказал, что обсуждаемое предложение уменьшит зависимость от Великобритании и баз других членов НАТО.

Согласно данным Министерства обороны Великобритании, программа подготовки украинских военных, которую поддерживают 10 других стран, научила навыкам более 26 500 новобранцев и намерена подготовить более 30 000 солдат к концу года.

США спасли Конгресс от распада, поддержав законопроект без включенной поддержки Украины

Конгресс США избежал федерального прекращения работы после того, как Палата представителей и Сенат договорились о краткосрочном соглашении о финансировании. Законопроект, сохраняющий финансирование правительства до 17 ноября, но не предусматривающий оказания новой помощи Украине, был принят Сенатом 88 голосами против 9. Президент Джо Байден подписал закон за несколько минут до полуночи, пишет BBC . Это предложение выдвинул спикер Палаты представителей Республиканской партии Кевин Маккарти, отбивавшийся от восстания сторонников жесткой линии в собственной партии.

Поскольку большинство законодателей стремятся предотвратить закрытие, одно из ключевых требований фракции республиканцев – больше не выделять США финансирование для защиты Украины от ее вторжения со стороны России – отражено в законопроекте.

В заявлении, обнародованном вскоре после голосования в Сенате, президент Джо Байден отметил , что крайние республиканцы в Палате представителей стремились создать сфабрикованный кризис, и призвал спикера Маккарти разрешить дальнейшее соглашение о финансировании Украины принять без промедления. Он сказал: "Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана".

Как сообщает The Guardian , американские сенаторы от обеих основных партий выступили с заявлением в поддержку Киева, в котором заявили, что Вашингтон продолжит оказывать критическую поддержку Украине после того, как помощь стране была исключена из соглашения Конгресса, чтобы предотвратить закрытие правительства США. В совместном заявлении шести сенаторов, в том числе лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла и лидера демократического большинства Чака Шумера, среди которых трое от каждой стороны, говорится, что они приветствуют соглашение, но оставляет ряд неотложных приоритетов.

На парламентских выборах в Словакии побеждает симпатик Кремля

Популистская партия бывшего премьер-министра Роберта Фицо Smer намерена победить на выборах в Словакии, получив больше поддержки, чем ее соперник "Прогрессивная Словакия" в драматической погоне со лезвием ножа, отмечает The Guardian. Из более 98% округов, сообщивших о голосовании, Smer собирается получить более 23% голосов. "Прогрессивная Словакия" (PS) Михала Шимечко заняла второе место с более чем 17%, за ней последовал "Глас" Петера Пеллегрини с 15%.

Роберт Фіцо

Фото: gettyimages

Результаты выборов, вероятно, еще больше усилят опасения по поводу будущей внешнеполитической ориентации Словакии. 59-летний Фицо пообещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против России и выступал против прав ЛГБТК. Тем не менее форма следующего правительства Словакии остается непонятной, и многое будет зависеть от сложного построения коалиции с меньшими партиями, включая "Глас" Петера Пеллегрини и OĽaNO Игоря Матовича.

Взгляды Фицо отражают традиционно теплые настроения по отношению к России среди многих словаков, вступивших в социальные сети после начала войны в Украине. Он также пообещал прекратить военные поставки в Украину и стремиться к мирным переговорам – линия, близкая линии лидера Венгрии Виктора Орбана, но отвергнутая Украиной и ее союзниками, которые говорят, что это лишь подбодрит Россию. Ультраправая партия "Республика", считавшаяся возможным союзником Фицо, но неприемлемой для других, может не получить ни одного места, свидетельствуют частные результаты и прогнозы СМИ/

CNN говорит , что правительство под руководством Smer может иметь серьезные последствия для региона. Словакия является членом и НАТО, и Европейского Союза, была среди немногих европейских стран, настаивавших на жестких санкциях ЕС против России, и пожертвовала Украине большое количество военного оборудования. Но это, скорее всего, изменится за Фицо, обвинившего "украинских нацистов и фашистов" в том, что они спровоцировали президента России Владимира Путина начать вторжение, повторяя лживый нарратив, который Путин использовал для оправдания своего вторжения.

Интересно, что согласно опросу братиславского аналитического центра безопасности опросу GlobSec, пророссийские настроения Фицо разделяют многие словаки. Так, только 40% словаков считают Россию ответственной за войну в Украине, что является самым низким показателем среди восьми стран Центральной и Восточной Европы и Балтии, где сосредоточивался GlobSec. В Чехии, ранее бывшей одним государством со Словакией, 71% людей обвиняют в войне Россию. То же исследование показало, что 50% словаков воспринимают Соединенные Штаты – долгосрочного союзника страны – как угрозу безопасности.

Статьи
Новости
Общество
Украина
Россия
Словакия
Война с Россией
США
допомога США Україні
Читайте также:
30 сентября, 2023 суббота
В Киеве на Шулявке во время реконструкции упал путепровод
обстріл, ППО
1 октября, 2023 воскресенье
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
ЗСУ
30 сентября, 2023 суббота
ВСУ не остановить: в DeepState прокомментировали ситуацию на линии фронта
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.37
    Покупка 37.37
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.81
    Продажа 40.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
1 октября
12:22
Пресс-релиз
Мы должны всегда помнить, какой ценой обретается наша свобода, - Жеваго
12:19
Оккупанты усиливают защиту Крыма: перебрасывают ПВО и обустраивают новые оборонные сооружения
12:01
В Нидерландах перекрыли крупнейшее в Европе месторождение газа из-за землетрясений
11:53
Сенаторы подтвердили свою приверженность Украине, выступив с общим заявлением
11:26
Россияне ночью ударили по селу в Донецкой области: пострадала целая семья
11:09
В Анкаре утром произошел теракт возле Главного управления безопасности МВД
11:00
Обзор
Иллюзии российской пропаганды. Что действительно ожидает оккупанта в Украине
10:58
Владимир Путин и Ким Чен Ын
В КНДР заявили, что сотрудничество с Россией способствует сохранению мира, а НАТО назвали "организатором украинского кризиса"
10:35
Россия готовится к долгой войне в Украине и направляет на оборону треть расходов из госбюджета, - британская разведка
10:30
Пророссийские аккаунты распространяют дезинформацию о "советах", как обезопасить ребенка от похищения на органы в Украине
10:12
Обновлено
В РФ заявили об обстреле рынка в Белгородской области и атаке БПЛА в трех регионах: якобы есть пострадавшие и разрушения
10:00
Эксклюзив
Оккупанты усиливают мобилизационные мероприятия среди украинцев, - мэр Мелитополя Федоров
09:50
"Трудные времена сделали нас сильными, а сильные приближают победу": Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины с праздником
09:45
За неделю в Амазонке погибли более сотни дельфинов из-за рекордно высокой температуры воды
09:00
Почему "политика мира" Папы Франциска играет на руку России
09:00
Покров Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины. Новая дата и история праздника
08:58
На парламентских выборах в Словакии во главу угла вышла пророссийская партия "Смер"
08:55
москва, кремль
В Кремле до сих пор не определились, какие украинские территории аннексировала Россия, - ISW
08:46
Воздушные силы ночью уничтожили 16 из 30 вражеских "шахедов"
08:43
Эксклюзив
РФ наращивает силы на Купянском направлении, - начальник службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого
08:26
Обновлено
Ночная атака РФ: враг атаковал Кривой Рог, в Черкасской области "шахеды" попали в промышленную инфраструктуру, есть раненый
08:17
Инфографика
Самолет, 11 танков и 440 военных: что потеряли россияне за время войны в Украине
08:05
Эксклюзив
Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ
07:44
Обновлено
Конгресc США
США избежало "шатдауна": Байден подписал законопроект о временном бюджете
01:45
Минобороны Британии обещает отправить своих военных в Украину
01:01
Флаг Словакии
На выборах в Словакии побеждает проевропейская партия - экзит-полы
00:37
OPINION
Почему важно иметь видение завершения войны
2023, суббота
30 сентября
23:55
В Венгрии отреагировали на решение Украины по OTP Bank
22:12
ООН выделит $123 млн для зимней помощи украинцам, пострадавшим от войны
22:00
Сергей Жадан
После победы давление общества на власть будет более жестким, - Сергей Жадан
21:43
Украина законтрактовала во Франции еще шесть САУ Caesar, дроны и роботы разминирования, - СМИ
21:40
Мы работаем над тем, чтобы в Украине производили системы ПВО, - Зеленский
21:33
Эксклюзив
Если ВСУ будут продолжать наступление, то россиянам не хватит сил, - военный эксперт Гендельман
21:19
Обновлено
"Ворскла" vs "Шахтер". 30 сентября 2023 года
"Шахтер" проиграл "Ворскле". Результаты матчей и расписание трансляций 9-го тура УПЛ
21:16
Папа Франциск назначил 21 кардинала: это увеличит его влияние на избрание преемника
21:15
Эксклюзив
Труднее всего возвращать украинских гражданских заложников, - Лубинец
21:12
Без Белгородской, Минской и Красноярской: в Запорожье переименовали более 70 улиц, переулков и проспектов
21:07
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Бессмертный: Формируется ось, которая будет делать все, чтобы уничтожить демократию и современную цивилизацию
20:52
Эксклюзив
РФ манипулирует вопросом Крыма только ради того, чтобы затянуть судебный процесс, – эксперт Смолий
20:20
Аналитика
Как кремлевские нарративы принимают участие в европейских выборах. Исследование
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV