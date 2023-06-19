Украина – Мальта: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024
19 июня в Транове сборная Украины встречается в квалификации Евро-2024 с национальной командой Мальты
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина будет принимать Мальту в словацком городе Трнава. Матч начнется в 19:00, вживую его покажут Megogo и региональные телеканалы Общественного.
Сборная Украины начала отбор по поражению от Англии (0:2) и победу над Северной Македонией (3:2). Мальта уступила македонцам (1:2), итальянцам (0:2) и англичанам (0:4).
Украина имеет 3 очка и занимает в группе С второе место. Команда Сергея Реброва опережает по дополнительным показателям Италию и Северную Македонию, которые также имеют по 3 пункта. Мальта не набрала ни одного балла. Возглавляет турнирную таблицу с 9 очками Англия.
Евро-2024
Квалификация
Группа С
4-й тур
Украина - Мальта
19 июня
Трнава, Словакия
Стадион Антона Малатинского
Начало – 19:00
Прямая трансляция на Megogo и региональных телеканалах Общественного
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Украины уступила в Лондоне Англии со счетом 2:0.
- 16 июня в 3-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Эспрессо провел текстовую онлайн-трансляцию.
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