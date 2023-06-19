Украина – Мальта: где и когда смотреть матч отбора Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина будет принимать Мальту в словацком городе Трнава. Матч начнется в 19:00, вживую его покажут Megogo и региональные телеканалы Общественного.

Сборная Украины начала отбор по поражению от Англии (0:2) и победу над Северной Македонией (3:2). Мальта уступила македонцам (1:2), итальянцам (0:2) и англичанам (0:4).

Украина имеет 3 очка и занимает в группе С второе место. Команда Сергея Реброва опережает по дополнительным показателям Италию и Северную Македонию, которые также имеют по 3 пункта. Мальта не набрала ни одного балла. Возглавляет турнирную таблицу с 9 очками Англия.

Евро-2024

Квалификация

Группа С

4-й тур

Украина - Мальта

19 июня

Трнава, Словакия

Стадион Антона Малатинского

Начало – 19:00

Прямая трансляция на Megogo и региональных телеканалах Общественного