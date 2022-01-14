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Главная Общество "Украина маловата для масштабов такого бизнеса": "слуга" Герус заявил, что Ахметов может позволить себе реагировать на закон об олигархах конфликтом с Зеленским

"Украина маловата для масштабов такого бизнеса": "слуга" Герус заявил, что Ахметов может позволить себе реагировать на закон об олигархах конфликтом с Зеленским

14 января, 2022 пятница
23:06
Общество Герус

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус прокомментировал конфликт между властью и бизнесменом Ринатом Ахметовым

Об этом он заявил в интервью ЭП .

На вопрос, почему возник конфликт между Зеленским и Ахметовым, Герус ответил: "Прежде всего – это масштаб бизнеса. Он настолько крупный, что слишком большой для Украины или Украина маловата для масштабов такого бизнеса. Очень часто такой бизнес зависит от разных административных и политических решений"

Нардеп привел пример.

"Только вчера было принято решение, решающее определенную проблему бизнеса, а уже завтра он выходит с новой инициативой. Это продолжается постоянно. Соответственно, в какой-то момент это набирает такие обороты, что создает конфликт", - сказал Герус.

По его мнению, учитывая масштабы бизнеса, государство может стать зависимым.

"Мы понимаем, что 80% добычи угля и 80% тепловой генерации входят в одну группу. Если бы эта группа выполняла требования по минимальным гарантированным запасам на складах, то у нас было бы все гораздо легче, риски были бы минимальными. К сожалению, случаются конфликты , потому что интересы государства иногда могут совпадать с интересами отдельных участников рынка, а иногда могут не совпадать", – считает нардеп.

На вопрос о мотивах конфликта Герус заявил, что это могла быть реакция на закон об олигархах.

"Почему? Этот бизнесмен очень крупный, он понимал, что может себе позволить так отреагировать. Мы видим, что огромный масштаб позволяет не принимать де-факто решения, а снова пытаться влиять на государство", - подытожил Герус.

  • Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и в нем обсуждается участие Рината Ахметова.
  • Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что готовившие государственный переворот люди не изменили свои планы.

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Ринат Ахметов
Андрей Герус
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