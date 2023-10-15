Украина максимально усилит ПВО перед зимой, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что российских массированных ударов по критическим объектам Украины зимой станет больше. В то же время страна усилит системы ПВО так, как это возможно
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше – по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилим ПВО – так, как это реально в сложившихся условиях", - заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина договорится с партнерами о "таких шагах в защите, которые ранее не применялись".
По его словам, также многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи.
"Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину. Так же как на поле боя, во всех областях мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", - добавил президент.
- Накануне Юрий Игнат уже заявлял, что сентябрь был рекордным по количеству "шахедов", которые РФ применила против Украины. Ожидается, что атаки продолжатся и зимой, однако ракетных ударов будет меньше.
- В то же время 3 октября командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил об усилении системы противовоздушной обороны в северных областях на фоне потенциальных ударов РФ по энергетической инфраструктуре зимой.
- 5 октября президент Украины по итогам встреч на полях ІІІ саммита Европейского политического сообщества в Гранаде заявил о мощных решениях по усилению украинской ПВО. Он подчеркнул, что накануне зимнего периода наиболее важным для Украины вопросом является усиление ПВО, чтобы лучше обезопасить украинцев от российских террористических атак.
- Также Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Он отметил, что в Украине полностью осознают опасность, поэтому на последней Ставке обсудили подготовку украинской энергосистемы к зиме.
- Игнат считает, что осенний и зимний периоды станут рекордными в Украине по количеству российских атак дронами-камикадзе. Только за сентябрь россияне выпустили по украинским населенным пунктам более 500 беспилотников.
- Украина получила во временное использование системы противовоздушной обороны от некоторых международных партнеров, чтобы усилить защиту в зимний период.
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