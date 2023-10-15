Украина максимально усилит ПВО перед зимой, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Должны осознавать, что таких российских ударов с приближением зимы станет больше – по объектам генерации, по сети. К этому надо быть готовыми. Мы максимально усилим ПВО – так, как это реально в сложившихся условиях", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина договорится с партнерами о "таких шагах в защите, которые ранее не применялись".

По его словам, также многое будет зависеть от готовности местных властей, в частности в городах, от подготовительной работы энергетических компаний и операторов связи.

"Каждый должен выполнить свою часть защитной работы, чтобы российский террор этой зимой не остановил Украину. Так же как на поле боя, во всех областях мы должны быть максимально устойчивыми и крепкими", - добавил президент.