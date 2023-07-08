Украина – лучший кандидат в НАТО, со вступлением в ЕС дела немного хуже, - Лех Валенса
Первый президент демократической Польши Лех Валенса заявил, что считает Украину лучшим кандидатом для вступления в Альянс, однако с Евросоюзом дела похуже
Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью телеканалу Эспрессо.
Отвечая на вопрос о шансах украинцев на получение официального приглашения в НАТО во время саммита в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, Валенса отметил, что Украина была бы лучшим кандидатом. Несколько скептичнее он высказался о вступлении Украины в Европейский Союз.
"Я практик во всех сферах. Так что, если говорить о НАТО, то Украина – лучший кандидат в НАТО. Вместе с тем, если речь идет о ЕС, дела немного хуже. Там нужно выполнить экономические условия. Следовательно, направление правильное, однако экономические условия должны быть спланированы лучше", - сказал экспрезидент.
Лех Валенса добавил, что делает и будет делать все для того, чтобы ускорить момент и перемены.
"Между тем я помню, что если бы не бегство Польши, то я был бы на месте Украины, то россияне были бы в Польше, а не в Украине. Я это знаю, я полностью убежден в этом. И потому апеллирую и сам делаю все, потому что знаю, что Польша смогла убежать, а Украина не смогла", - подчеркнул Валенса.
- С 7 по 12 июля в десятках стран мира пройдут 33 митинга в поддержку официального приглашения Украины в НАТО. Организаторы акций отмечают, что саммит НАТО в Вильнюсе имеет историческую миссию по установлению эффективных гарантий безопасности для Украины и Европы.
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