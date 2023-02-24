Об этом в интервью одному из украинских СМИ сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Никакие фортификационные сооружения не смогут полностью остановить врага. Они смогут приостановить и замедлить темпы его наступления. Вот с этой целью они и строятся. Чтобы в то время, когда враг подойдет к нашим фортификационным сооружениям и будет вынужден провести соответствующую работу, мы могли наносить по нем удары и срывать его планы. Если взять то, что сделано за этот год, то намного лучше готовы к возможному повторному вторжению с территории Беларуси, причем на любом направлении", - отметил он.

При этом Дейнеко подчеркнул, что пока не видит угрозы со стороны Беларуси, но это не означает, что ситуация не может измениться, например, через две недели.

"Если через две недели я увижу развитие ситуации, сработает наша разведка, получит планы противника, карты, схемы, замысел на проведение наступательной операции, то я буду вынужден доказать свои выводы высшему военно-политическому руководству", - пояснил глава ГПСУ.

У врага нет сил для того, чтобы успешно провести наступательную операцию в Украине, подчеркнул он.

"Если они попытаются из Беларуси сюда зайти, то здесь все и останутся, никаких сомнений нет", - заверил Дейнеко.