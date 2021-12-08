Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Об этом сообщает министерство обороны Украины.



"Подписанием меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности. Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению оперативных и боевых способностей Вооруженных сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев в целом", - сказал Алексей Резников.



В Минобороны отмечают, что цель меморандума - создать группу по анализу киберугроз и определить предпосылки ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.



Задача этой группы - развивать многонациональные возможности анализа киберугроз и разрабатывать практики, которые помогали бы обмениваться информацией о киберугрозах, обрабатывать инциденты и цифровые экспертизы.



Резников добавил, что подписать меморандум может любая страна-участница НАТО или ЕС, или страны, которые являются частью программ НАТО "Партнерство ради мира" или ЕС "Восточное партнерство".

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