Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
В среду, 8 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников и министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас подписали меморандум о сотрудничестве по кибербезопасности. Грузинская сторона подпишет меморандум позже
Об этом сообщает министерство обороны Украины.
"Подписанием меморандума подтверждаются намерения Литвы, Грузии и Украины относительно сотрудничества по кибербезопасности. Все договоренности, которых мы сегодня достигли, безусловно будут способствовать укреплению нашей обороноспособности, повышению оперативных и боевых способностей Вооруженных сил Украины для гарантирования мира и благосостояния украинцев в целом", - сказал Алексей Резников.
В Минобороны отмечают, что цель меморандума - создать группу по анализу киберугроз и определить предпосылки ее функционирования, финансирования, комплектования, оснащения и развертывания инфраструктуры.
Задача этой группы - развивать многонациональные возможности анализа киберугроз и разрабатывать практики, которые помогали бы обмениваться информацией о киберугрозах, обрабатывать инциденты и цифровые экспертизы.
Резников добавил, что подписать меморандум может любая страна-участница НАТО или ЕС, или страны, которые являются частью программ НАТО "Партнерство ради мира" или ЕС "Восточное партнерство".
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