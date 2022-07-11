Об этом сообщает Общественное: Спорт .

В третий день соревнований в Бирмингеме (США) украинцы выиграли пять наград.

Паверлифтинг

В соревнованиях по паверлифтингу в тяжелом весе Алексей Бычков получил золото. В трех упражнениях украинец поднял в сумме 1115 кг. Татьяна Мельник в супертяжелом весе стала третьей.

Сумо

В абсолютном первенстве в сумо Иванна Березовская выиграла золото, а Светлана Яромка – бронзу. Среди мужчин в открытой категории третьим стал Александр Вересюк.

Медальный зачет

По общему количеству медалей Украина делит первое место с Италией – у обеих команд по 22 награды.

В медальном зачете у Украины 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград и идет третья. Впереди Германия (9-1-4) и Колумбия (8-7-3).

10 июля сборная Украины во второй день Всемирных игр завоевала 13 медалей и вышла на вторую позицию в медальном зачете.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb