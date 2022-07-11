Украина лидирует по количеству медалей на Всемирных играх-2022
Сборная Украины завоевала на Всемирных играх 22 награды и делит первое место по количеству медалей с Италией
Об этом сообщает Общественное: Спорт .
В третий день соревнований в Бирмингеме (США) украинцы выиграли пять наград.
Паверлифтинг
В соревнованиях по паверлифтингу в тяжелом весе Алексей Бычков получил золото. В трех упражнениях украинец поднял в сумме 1115 кг. Татьяна Мельник в супертяжелом весе стала третьей.
Сумо
В абсолютном первенстве в сумо Иванна Березовская выиграла золото, а Светлана Яромка – бронзу. Среди мужчин в открытой категории третьим стал Александр Вересюк.
Медальный зачет
По общему количеству медалей Украина делит первое место с Италией – у обеих команд по 22 награды.
В медальном зачете у Украины 8 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград и идет третья. Впереди Германия (9-1-4) и Колумбия (8-7-3).
- 10 июля сборная Украины во второй день Всемирных игр завоевала 13 медалей и вышла на вторую позицию в медальном зачете.
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