Спасибо за возможность пообщаться с вами и благодарю за поддержку Украины, это очень ценно для нас. Одри, расскажите об опыте Тайваня в распространении услуг для граждан с помощью цифровых технологий. Какие еще страны лидируют в этом направлении?

Безусловно, Украина с приложением "Дия" является примером для всего мира, ведь кроме оказания услуг через мобильный телефон присоединиться к процессу могут все граждане, а также жители страны. В Тайване у нас есть похожая система - универсальная система здравоохранения, национальное приложение Health Express, насчитывающее более 10 млн человек, которые делают различные медицинские процедуры, в том числе вакцинацию, используя приложение, благодаря чему нам удается противостоять пандемии в течение последних трех лет без всякого локдауна. Можно даже платить налоги через приложение с помощью общественных технологий с целью совместного создания лучших сервисов. Каждый год мы проводим Президентский хакатон, в котором принимают участие более 200 команд из Тайваня и из-за рубежа, которые совместно создают лучшие услуги, и пять победителей ежегодно получают президентское обязательство, что их небольшой эксперимент, небольшие приложения, такие как "Телемедицина" и т.д., будут развернуты в национальном масштабе в течение следующего финансового года с привлечением бюджетного персонала и поддержки регулятора.

Вы упомянули о нашем приложении "Дия". Как вы его можете оценить? Видели ли вы это приложение? Расскажите о своем первом впечатлении.

Мы уделяли очень пристальное внимание не только Дии, но еще и до того. В частности, речь идет о Прозоро - открытой платформе закупок для борьбы с коррупцией, лучшего участия и международного сообщества. Потому что примерно с 2014 года мы продвигали это на повестке дня в Тайване – именно в закупки, контракты и так далее. Мы объединили усилия в рамках партнерства открытого правительства, делились инструментарием, включая хакатон (не президентский хакатон) в Париже, в офисе президента. То есть, важно, чтобы связи между людьми и технологические связи между громадами были связаны между собой. Поэтому, когда Дия предложила более простую форму предоставления таких услуг, мы были очень рады.

Спасибо. Какие уроки Тайвань может извлечь из опыта Украины в борьбе с кибератаками и дезинформацией?

Помню, когда началось полномасштабное вторжение, вся эта жестокая война со стороны России, я не спала всю ночь, проверяя не только твиттер, но и Kyiv Independent, где многие журналисты делали репортажи с места событий.

Представьте себе, если бы тогда в Киеве не было интернета. Люди все еще испытывали бы жажду информации, но все, что они увидели, вероятно, сводилось бы к фальшивой российской пропаганде и тому подобному. Поэтому урок №1, который мы усвоили, состоит в том, что мы должны во что бы то ни стало обеспечить высококачественную связь, которая жизненно необходима для работы журналистов, в том числе гражданских. Именно поэтому мы инвестировали более 15 млн евро в стационарные орбитальные спутниковые приемники. Мы построим более 700 таких приемников - как стационарных, так и мобильных, таких, как мы видели в Украине, чтобы они могли питаться от солнечных батарей, получали спутниковый интернет, а затем ретранслировали его через башни 5G в соседние города и журналистам, вроде того, как это сейчас происходит в Украине.

Какие ключевые факторы определяют развитие информационных и цифровых технологий на Тайване?

Два основных момента. Первый – это высококачественный доступный интернет как право человека. Независимо от того, насколько удаленно вы находитесь, находитесь в глубинке, на отдаленном острове, или даже на вершине Нефритовой горы, высотой почти 4000 м, вы все равно можете вести прямую трансляцию, пользуясь высокоточным интернетом за 15 евро в месяц (это я не о безлимите). Следовательно, это право человека. Другой момент – это цифровая компетентность. Наши школьники, в том числе старшая школа, все учатся не только медиаграмотности, то есть когда вы читаете и потребляете, но и компетентности, когда вы пишете и создаете. Таким образом, они участвуют в измерении качества воздуха, чтобы развенчать слухи о загрязнении воздуха, и найти реальные загрязнители. Они также могли проверять факты кандидатов в президенты во время дебатов накануне президентских выборов 2020 года. И если студенты найдут какую-то опечатку, или ошибку, или что-то не соответствующее действительности, их имя может появиться в эфире. Совместная проверка фактов является важной практикой гражданского общества, которую многие другие юрисдикции уже перенимают в Тайване, поскольку наш код является открытым исходным кодом.

Хотела бы вас спросить об опыте Тайваня в сфере защиты персональных данных и цифровых услуг.

Никто не является оторванным островом, особенно Тайвань. Чтобы защититься от кибератак, мы сотрудничаем с международным сообществом. Любой в Украине или где-либо в мире может пожертвовать часть своего жесткого диска для размещения на нем нашего сайта для защиты от атак на отказ в обслуживании. В начале августа было в 23 раза больше атак, чем во время предыдущего пика, что неслыханно. А также мы производим через компанию TSMC и цепочку поставок чипы для передового шифрования, чтобы люди, просматривая частные данные, могли вычислять, тренировать искусственный интеллект и так далее для общественного блага. Это требует возможности производства передовых чипов, которыми мы рады поделиться с нашими демократическими союзниками.

Жестокая агрессивная война России против Украины вышла на первые полосы мировых СМИ. Как бы вы охарактеризовали освещение событий местными СМИ?

Я думаю, что все местные СМИ независимо от партийной принадлежности считают Украину и Тайвань очень тесно связанными. Мы находимся на передовой противостояния территориальному брутальному экспансионизму. И когда, например, молодой солдат из Тайваня вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать Украину, это широко освещалось в Тайване, и все почувствовали необходимость уделять больше внимания тому, что на самом деле происходит в Украине, ведь, как я уже упоминал, у нас очень похожая ситуация. С начала внедрения основных санкций против России, в частности на чипы TSMC, я думаю, все в Тайване понимали, что речь идет не о доступе к рынку, не об увеличении ВВП и т.д. Речь идет о том, что передовые микрочипы могут использоваться не только потому, что они меньше и не совсем для общественного блага, но для криптоанализа и атак на киберфронте. Запрет доступа к самым современным чипам имеет важное значение для защиты демократии. Поэтому я считаю, что именно с такой точки зрения большинство тайваньских СМИ рассматривают этот конфликт.

Вы упомянули о Джонатане Ценге, солдате, воевавшем на украинской войне. Он является героем для нас, украинцев, и мы очень ценим его жертву. Если говорить о помощи Украине, то в каких областях Тайвань может ее оказать?

Тайвань имеет большой опыт в процессах восстановления и отстройки, поскольку на рубеже веков мы пострадали от мощного землетрясения. Мы также участвовали в помощи и восстановлении Японии после еще большего землетрясения. Поэтому во многом цифровые технологии могут объединять людей, находящихся в разных часовых поясах, как будто мы находимся в одной комнате. Это называется общим присутствием. Благодаря таким навыкам мы смогли предоставить высококачественное образование, медицинские услуги, государственные услуги даже на самых отдаленных островах, несмотря на физическую разобщенность. Я думаю, что в цифровом мире близость измеряется не километрами на карте, а скорее общими ценностями, которые все мы питаем. Поэтому, являясь одним из подписантов Декларации о будущем интернета (DFI), когда я подписывала ее во время видеоконференции, в прямоугольнике рядом со мной был министр Федоров. Мы подписываем одинаковые декларации, защищающие права человека и устойчивость интернета. И именно через интернет MODA (Министерство цифровых дел Тайваня) может предоставлять такие услуги, которыми мы пользуемся здесь, на Тайване. У нас есть опыт в процессах обновления, и мы готовы помогать.

Справка:

Министр цифровых технологий Тайваня. Разработчик программного обеспечения. Входит в десятку самых успешных компьютерщиков страны. Стала первой в Тайване министром-трансгендером.

В детстве Одри была вундеркиндом. В пятилетнем возрасте читала классическую литературу, в шесть – углубленно изучала математику, а в восемь начала программировать. В 14 лет бросила школу и начала учиться самостоятельно. Через два года основала собственный ІТ-бизнес. Работала в Кремниевой долине в Калифорнии, США. Являлась консультантом компании Apple.

Политическую деятельность начинает в 2014 году в разгар студенческих протестов против сближения Тайваня с Китаем. Впоследствии становится разработчиком обучающих программ по медиаграмотности для школ Тайваня. В 2016 году становится самым молодым министром Тайваня.

В должности министра Одри Тан каждый день борется с кибератаками и дезинформацией – частью гибридной войны Китая против автономии и демократии Тайваня.

Разговор провела главный редактор телеканала Еспресо Анастасия Равва