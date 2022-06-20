Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что Украина может легко с ними справиться, потому что это действительно требования, которые уже существуют долгие годы. Есть уже прогресс. Возможно, не тот прогресс, которого хотели бы сами украинцы, особенно в сфере судебной реформы... Мы, ваши партнеры, особенно Большая семерка, постоянно в контакте по этим вопросам с украинским правительством", - сообщила Фельдгузен.

Она также считает важнейшим вопросом судебной реформы в стране.

"Мы достаточно успешно осуществили реформу децентрализации. Я думаю, что это действительно история успеха. Но судебная реформа - это вторая реформа, которая действительно будет менять страну. Все годы, которые я работаю в Украине, я наблюдала за предпринятыми шагами, я буду делать это и дальше", - подчеркнула Фельдгузен.

"Но если есть политическая воля, то можно очень многое сделать", - добавила она, отметив, что судебная реформа - "это никогда не было просто".

Напомним, 17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила , что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.

В тот же день Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза