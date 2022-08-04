Украина купила первый вертолет на деньги от UNITED24: он будет забирать раненых с поля боя
На собранные через платформу UNITED24 средства Украина приобрела первый вертолет, его стоимость составляет 23,4 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, на собранные через платформу UNITED24 средства приобретен первый вертолет, его стоимость составляет 23,4 млн грн.
"Это МИ-2АМ-1, который производят в Украине. Его стоимость - 23,4 млн грн. Вертолет может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать расстояния до 600 км", - пишет Минцфры.
Как отмечается, вертолет поможет оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя и своевременно добираться до госпиталя тем, для кого каждая минута является критической.
- Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн на дроны для Вооруженных сил Украины.
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