Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, на собранные через платформу UNITED24 средства приобретен первый вертолет, его стоимость составляет 23,4 млн грн.

"Это МИ-2АМ-1, который производят в Украине. Его стоимость - 23,4 млн грн. Вертолет может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать расстояния до 600 км", - пишет Минцфры.

Как отмечается, вертолет поможет оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя и своевременно добираться до госпиталя тем, для кого каждая минута является критической.

Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн на дроны для Вооруженных сил Украины.

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