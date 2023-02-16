Это и не только было в фокусе новостей международных изданий об Украине.

The New York Times:

Журналисты издания The New York Times написали статью о том, что гонка за восстановление Украины продолжается, ведь сейчас это "крупнейшая в мире строительная площадка". Пока лидеры страны разрабатывают послевоенные планы, компании со всего мира соревнуются за преимущества в том, что может стать многомиллиардным усилием, хоть и полным риска. По некоторым оценкам, стоимость обновления физической инфраструктуры Украины достигает 750 миллиардов долларов США. Латвийские кровельные компании и южнокорейские торговые специалисты. Производители топливных элементов из Дании и древесины из Австрии. Титаны частного капитала из Нью-Йорка и операторы бетонных заводов из Германии. Тысячи компаний по всему миру готовы к возможной многомиллиардной золотой лихорадке: восстановления Украины после войны.

Также The New York Times написали статью об украинской культуре, а именно об украинском оркестре, который гастролирует с миссией популяризировать культуру своей страны . У участников гастролирующего оркестра Львовской национальной филармонии Украины есть концертный тур по США.

Украинская скрипачка Соломия Ониськив в прошлом месяце прибыла в США с командировкой. С приближением первой годовщины российского вторжения она волнуется, что мир быстро забывает о страданиях в Украине. Она приехала вместе с 65 другими музыкантами Львовской национальной филармонии Украины, чтобы возглавить тур из 40 концертов, направленных на популяризацию украинской культуры.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что авторитарный белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг обвинил Украину в провоцировании полномасштабного вторжения России в прошлом году, и он настаивает на том, что Беларусь "мирная нация", несмотря на то, что разрешила использовать свою территорию в качестве плацдарма для войны.

В типично запутанных комментариях на пресс-конференции в Минске Лукашенко, казалось, снова противостоял какому-либо давлению со стороны Москвы по поводу отправки собственных войск в Украину, предупреждая, что он сделает это только в случае нападения на его страну.

В комментариях, выданных как строгое предупреждение Украине и другим западным государствам, Лукашенко сказал: "Я готов воевать вместе с россиянами с территории Беларуси только в одном случае: если хоть один солдат ступит в Беларусь, чтобы убивать моих людей".

Также в The Washington Post написали о том, что пока россияне продвигаются вперед вблизи Бахмута, украинцы роют запасные защитные сооружения . Ближайшая к бурному бою за Бахмут украинская артиллерийская позиция скрыта в лесу примерно в 13 000 футах от врага. Солдаты здесь держатся неделями, бросая 122-мм снаряды по россиянам, пытающимся окружить город. Если россияне подойдут хоть чуть-чуть ближе, украинцам придется отвести пушки назад, чтобы не вести огонь над головами врага, сказал командир взвода The Washington Post.

"Сегодня мы все еще их удерживаем, но это очень динамично", - сказал Александр, офицер 128-й горно-штурмовой бригады: "Это может измениться за день".

Но даже если россияне будут двигаться вперед, они далеко не зайдут, сказал он. Боевые землеройные машины роют новые траншеи на хребте всего в нескольких сотнях ярдов дальше на запад.

Reuters:

В Reuters написали о том, что будущее президента России Владимира Путина у власти стало менее определенным после вторжения страны в Украину, заявил в четверг западный чиновник, но невозможно предсказать, когда могут произойти какие-либо изменения в Кремле.

С приближающейся первой годовщиной российского вторжения в Украину некоторые представители российской элиты опасаются, что война затянется, истощая жизнь и ресурсы, а надежды Путина улучшить свою репутацию в России развеялись.

The Wall Street Journal:

В The Wall Street Journal написали о том, что Россия произвела ракетный обстрел, поразивший критически инфраструктуру в Украине в четверг. Киев предупредил, что на следующей неделе, в первую годовщину российского вторжения ожидается значительно больший удар по целям по всей стране.

Украина готовится к усилению наступления России вдоль линии фронта на востоке и юге, а также вероятности новых атак, когда страна будет отмечать годовщину вторжения 24 февраля.

CNN:

В CNN написали статью о том, что самая сложная задача Запада в Украине – убедить Путина, что он проиграет. Прекращение войны в Украине на условиях, приемлемых для президента Владимира Зеленского, потребует от Запада убедить российского лидера Владимира Путина, что он проиграет.

В преддверии годовщины российского вторжения на следующей неделе лидеры США и Запада готовятся к демонстрации единства и силы, направленной на то, чтобы раз и навсегда подтвердить, что НАТО участвует в долгосрочном конфликте и поражении Москвы.

"Россия проиграла – они проиграли стратегически, оперативно и тактически", – заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "Путин должен осознать, что он не может победить", объясняя причину быстрой доставки оружия и боеприпасов украинским силам. А Джулианна Смит, посол США в НАТО, сказала CNN, что Вашингтон делает все возможное, чтобы "продолжать оказывать давление на Москву, чтобы повлиять на стратегические расчеты Путина". Генерал США в отставке и бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что конфликт завершится "разрешением путем переговоров", когда Путин поймет, что война невозможна на поле боя и на внутреннем фронте.

BBC:

В BBC написали статью о том, что российская тактика ракетных ударов изменилась, в частности, свидетельством тому воздушные шары над Киевом. Большинство воздушных шаров были сбиты, сообщили киевские военные, добавив, что их двигала сила ветра.

Изображения, которые распространяются в социальных сетях, демонстрируют неутонченный дизайн с крестообразной структурой, отражающей тянущийся радар под воздушным шаром, подвешенным на веревке.

В последние дни над восточным районом Днепропетровщины также были отмечены воздушные шары с отражателями.

Высотные воздушные шары недавно подняли напряжение в США и в Украине. Ранее на этой неделе Румыния подняла истребители, когда на высоте примерно 11 000 футов (3350 м) был замечен объект, похожий на воздушный шар. Молдова ненадолго закрыла свое воздушное пространство из-за неопознанного объекта.

С приближением первой годовщины российского вторжения в Украину воздушные шары, похоже, являются дополнением к использованию Россией в воздухе крылатых ракет и более дешевых иранских беспилотников.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали статью о том, что Путин "считает прогресс в метрах, а не в километрах" , ведь за год Россия потеряла половину современных танков. Россия начала наступление на востоке Украины, но несмотря на огромные человеческие потери, линия фронта практически не двигается. Эксперты объясняют это отсутствием тяжелой техники с российской стороны.

Неделю назад аналитики вашингтонского аналитического центра Institute for War Studies (ISW) заявили, что началось долгожданное большое наступление России на востоке Украины, и что Россия – впервые с августа прошлого года. - "восстановила инициативу и диктует ход боя".

Несмотря на массированные атаки России на украинские позиции в Донецкой и Луганской областях, линия фронта не изменилась. Британский министр обороны Бен Уоллес даже заявил, что российские достижения "измеряются в метрах, а не в километрах".

Также в Gazeta Wyborcza написали о том, что российский парламент молниеносно принял повышение налогов на нефть. Это обеспечит российский бюджет дополнительно 9 миллиардами долларов. Таким образом, Россия выжимает миллиарды из производителей нефти, чтобы спасти свой бюджет. В четверг нижняя палата российского парламента приняла изменения по налогам на добычу нефти и дополнительную прибыль от продажи этого сырья.