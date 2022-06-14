Об этом на брифинге в Медиацентре заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"С первого дня полномасштабной войны враг пытался установить контроль над воздушным пространством Украины. На наших границах было сосредоточено 700 летательных аппаратов России: 450 самолетов и 250 вертолетов (в настоящее время ликвидировано почти 400: 213 самолетов и 179 вертолетов, - ред.). Уничтожение наших Воздушных сил означало бы полный контроль врага в небе вплоть до западных границ. Однако мы смогли отразить атаки РФ и противник уже больше двух месяцев не залетает на территорию, контролируемую ВСУ. Хотя на временно оккупированной территории Россия использует вертолеты и ударную авиацию", - сказал Игнатий.

Он отметил, что сохранить и сегодня оберегать большую часть воздушного пространства Украины удалось благодаря опыту 8-летнего военного противостояния россиянам и их наемникам на востоке Украины.

"В первую очередь, сохранить в едином ключе наши Воздушные силы помогла наша подготовка. 8 лет мы понимали, что военный сценарий возможен, а потому готовились к разным ситуациям. Конечно, все надеялись, что удастся избежать конфликта политико-дипломатическим путем, однако война началась. К этому Воздушные силы были готовы. За считанные часы было принято решение о выводе из-под удара основной части авиации, зенитно-ракетных войск, а также личного состава. Удалось спасти основной боевой потенциал Воздушных сил от его уничтожения", - добавил представитель Воздушных сил.

Таким образом, сегодня Воздушные силы Украины контролируют воздушное пространство на подконтрольной украинским властям территории.

Напомним, сегодня, 14 июня, украинская ПВО сбила три российские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря

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