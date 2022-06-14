Украина контролирует свое воздушное пространство: российская авиация два месяца не решается залетать на нашу территорию, - Воздушные силы ВСУ
Вокруг Украины было сосредоточено 450 самолетов и 250 вертолетов России, в настоящее время противник уже больше двух месяцев не залетает на территорию, контролируемую ВСУ
Об этом на брифинге в Медиацентре заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"С первого дня полномасштабной войны враг пытался установить контроль над воздушным пространством Украины. На наших границах было сосредоточено 700 летательных аппаратов России: 450 самолетов и 250 вертолетов (в настоящее время ликвидировано почти 400: 213 самолетов и 179 вертолетов, - ред.). Уничтожение наших Воздушных сил означало бы полный контроль врага в небе вплоть до западных границ. Однако мы смогли отразить атаки РФ и противник уже больше двух месяцев не залетает на территорию, контролируемую ВСУ. Хотя на временно оккупированной территории Россия использует вертолеты и ударную авиацию", - сказал Игнатий.
Он отметил, что сохранить и сегодня оберегать большую часть воздушного пространства Украины удалось благодаря опыту 8-летнего военного противостояния россиянам и их наемникам на востоке Украины.
"В первую очередь, сохранить в едином ключе наши Воздушные силы помогла наша подготовка. 8 лет мы понимали, что военный сценарий возможен, а потому готовились к разным ситуациям. Конечно, все надеялись, что удастся избежать конфликта политико-дипломатическим путем, однако война началась. К этому Воздушные силы были готовы. За считанные часы было принято решение о выводе из-под удара основной части авиации, зенитно-ракетных войск, а также личного состава. Удалось спасти основной боевой потенциал Воздушных сил от его уничтожения", - добавил представитель Воздушных сил.
Таким образом, сегодня Воздушные силы Украины контролируют воздушное пространство на подконтрольной украинским властям территории.
- Напомним, сегодня, 14 июня, украинская ПВО сбила три российские крылатые ракеты, запущенные из акватории Черного моря
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