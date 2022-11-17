Украина консультируется с МВФ по поводу новой модели налоговой системы

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма во время Киевского международного экономического форума, сообщает Укринформ .

"Сегодня достаточно активно идут переговоры с МВФ и другими международными финансовыми партнерами на предмет того, как мы можем модифицировать нашу налоговую систему для двух целей. Первое - для того, чтобы мы были конкурентно способны с нашими соседями. Второе - чтобы построить такую модель, которая приведет к культуре уплаты налогов", – сказал Шурма.

Он также отметил, что на период послевоенного восстановления в налоговом плане у нас должны быть достаточно хорошие инвестиционные условия.

Шурма подчеркнул, что только после того, как власти завершат эти дискуссии с международными партнерами, только тогда можно будет возвращаться в публичную плоскость обсуждения новой налоговой системы.

Выделенный со стороны МВФ новый пакет финансирования Украины на 1,3 миллиарда долларов по программе Rapid Financing Instrument (RFI) должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность.

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