Об этом сообщает Министерство юстиции Украины .

"Апелляционная жалоба Минюста по делу о применении санкций в виде взыскания в доход государства Украины активов Владимира Сальдо - удовлетворена", - пишет ведомство.

В доход государства дополнительно к активам, указанным в решении 1-й инстанции, взысканы активы, принадлежащие Сальдо косвенно через дочь Ирину. В частности, 55,56% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "БЕБКО-АВТО" и 40% - "КОНКА".

Также государство взыскало три земельных участка в Херсоне, апартаменты и два паркоместа в Ялте, три квартиры в Ореанде, Одессе и Херсоне, в последнем городе – дом на 226 кв.м, автомобиль Volvo XC90 2020 года, и другое имущество, говорится в постановлении.

"Требования третьих сторон заключались в отмене решения Высшего антикоррупционного суда от 09 мая 2023 года в части взыскания активов, принадлежащих Сальдо В.В. опосредованно из-за бывшей супруги Сальдо Л.П. Постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда2 апелляционной жалобы третьим лицам было отказано", - объясняют в Минюсте.

Справочно. Владимир Сальдо – экс городской глава Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону окупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".