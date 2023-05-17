Украина конфисковала активы коллаборанта Сальдо
17 мая Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу Министерства юстиции по конфискации активов бывшего нардепа, мэра Херсона и коллаборанта Владимира Сальдо
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины .
"Апелляционная жалоба Минюста по делу о применении санкций в виде взыскания в доход государства Украины активов Владимира Сальдо - удовлетворена", - пишет ведомство.
В доход государства дополнительно к активам, указанным в решении 1-й инстанции, взысканы активы, принадлежащие Сальдо косвенно через дочь Ирину. В частности, 55,56% доли уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "БЕБКО-АВТО" и 40% - "КОНКА".
Также государство взыскало три земельных участка в Херсоне, апартаменты и два паркоместа в Ялте, три квартиры в Ореанде, Одессе и Херсоне, в последнем городе – дом на 226 кв.м, автомобиль Volvo XC90 2020 года, и другое имущество, говорится в постановлении.
"Требования третьих сторон заключались в отмене решения Высшего антикоррупционного суда от 09 мая 2023 года в части взыскания активов, принадлежащих Сальдо В.В. опосредованно из-за бывшей супруги Сальдо Л.П. Постановлением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда2 апелляционной жалобы третьим лицам было отказано", - объясняют в Минюсте.
Справочно. Владимир Сальдо – экс городской глава Херсона, бывший нардеп Верховной Рады Украины и депутат Херсонского горсовета. После начала полномасштабного вторжения РФ Сальдо перешел на сторону окупантов. В июне 2022 года он заявил, что получил российское гражданство, а в октябре стал "и.о. губернатора Херсонской области".
- 26 апреля 2022 года в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание , на котором представили так называемого главы Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "главы" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.
- По состоянию на 11 июня 2022 года в оккупированном Херсоне из 250 тыс. человек российское гражданство приняло 24 человека, в том числе экс-мэр Владимир Сальдо.
- 14 июня 2022 года Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии "Блок Владимира Сальдо", которая признана пророссийской.
- 2 августа 2022 года управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США расширило список подсанкционных лиц, в списке есть Владимир Сальдо.
- 28 сентября 2022 года СБУ объявила подозрения 16 организаторам псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе Пушилин, Сальдо и Стремоусов.
- Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил , что российские террористы планируют вернуться в Херсон в 2023 году.
- 14 апреля Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций и конфискации активов гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо.
- Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо смог открыть компанию в Великобритании, несмотря на введенные санкции против него.
- 9 мая Высший антикоррупционный суд конфисковал состояние коллаборанта Владимира Сальдо, среди которых гостиница, трехэтажка и квартиры в ряде регионов Украины.
- Гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо совещался с так называемыми силовиками по поводу того, как противодействовать партизанам на временно оккупированных территориях Украины.
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