Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве, передает издание Укринформ.

"Первый реализованный кейс в Украине мы уже имеем – это конфискация активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн. Других кейсов, к сожалению, пока нет, но работа активно продолжается. Инфраструктура для этого фактически создана", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, он также напомнил, что МВФ еще в апреле 2022 года открыл специальный административный счет, через который в Украину от партнеров в прошлом году поступило $2,2 млрд.

"И конфискованные средства тоже через него могут поступать для нужд Украины", - отметил премьер.

Кроме того, добавляется, что Всемирный банк создал доверительный счет, по которому в Украину поступали все средства от Соединенных Штатов.

"И через него также можно будет получать конфискованные средства, в частности суверенные активы России, которые на сегодняшний день заморожены", - сказал Шмыгаль.

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В то же время он также подчеркнул, что одной из неотложных проблем остается вопрос законодательного урегулирования самой процедуры конфискации российских активов.

"Сегодня мы активно работаем со странами G7, всеми международными финансовыми организациями, в частности, выносим этот вопрос для обсуждения на "Финансовый Рамштайн" – нужно ввести два уровня законодательства. Первый – каждая страна должна принять на национальном уровне законодательство. А второй – должно быть принято международное законодательство, которое позволит конфисковать суверенные активы агрессора", – сказал Шмигаль.

Он добавил, что созданная нормативная база должна стать элементом будущей глобальной системы безопасности. И предоставить каждому потенциальному агрессору четкий сигнал: в случае нападения все активы нападающей страны будут конфискованы в пользу жертвы.

"Это справедливо. Не украинцы, не европейские или американские налогоплательщики должны восстанавливать то, что разрушил агрессор. Это он должен восстановить. Если Россия не согласится на добровольные репарации, значит, цивилизованный мир должен конфисковать арестованные и замороженные средства и отдать их Украине", - подчеркнул он.