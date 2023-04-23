Украина – Китай: где смотреть стартовый матч чемпионата мира по хоккею

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Украина – Китай состоится в Таллинне и начнется в 16:00. Вживую его будет транслировать телеканал XSPORT.

Также соперниками украинцев в третьем по силе дивизионе мирового хоккея будут Эстония, Япония, Нидерланды и Сербия. Победитель соревнований выйдет в дивизион IA.

ЧМ-2023 по хоккею

Дивизион IB

Украина – Китай

23 апреля

Таллинн, Эстония

Прямая трансляция в 16:00 на XSPORT