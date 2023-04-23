Украина – Китай: где смотреть стартовый матч чемпионата мира по хоккею
В воскресенье, 23 апреля, сборная Украины игрой с Китаем стартует на чемпионате мира в дивизионе IB
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Украина – Китай состоится в Таллинне и начнется в 16:00. Вживую его будет транслировать телеканал XSPORT.
Также соперниками украинцев в третьем по силе дивизионе мирового хоккея будут Эстония, Япония, Нидерланды и Сербия. Победитель соревнований выйдет в дивизион IA.
ЧМ-2023 по хоккею
Дивизион IB
Украина – Китай
23 апреля
Таллинн, Эстония
Прямая трансляция в 16:00 на XSPORT
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