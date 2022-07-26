Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы НБУ Кирилла Шевченко.

Во время визита в Лондон глава национального регулятора надеется договориться о своп-линии с Банком Англии в течение нескольких недель, хотя и не уточнил на какую сумму. По его словам, Киев уже направил запрос на дополнительное финансирование МВФ.

По словам Кирилла Шевченко, Киев уже направил запрос на дополнительное финансирование МВФ.

"МВФ всегда выступал партнером Украины во время войны. Я надеюсь начать новую программу в этом году", – подчеркнул он.

Глава НБУ надеется на программу в объеме до $20 млрд на два или три года в форме резервного соглашения (stand-by) или механизма расширенного финансирования (EFF). Соглашение на $20 млрд станет вторым по величине действующим сейчас кредитом МВФ после Аргентины.



Он также добавил, что программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику Украины. Чтобы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс, отсутствие ограничений на валютном рынке, сокращение просроченных кредитов в банковском секторе и сбалансированная фискальная политика.

26 июля суд окончательно подтвердил законность национализации ПриватБанка.

14 июля глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что война в Украине ухудшила нынешние глобальные экономические прогнозы.

В июне МВФ планировал снизить прогноз по экономике в мире из-за войны РФ против Украины.

23 мая в Международном валютном фонде констатировали, что мировая экономика находится в самом худшем состоянии за последние 80 лет.

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