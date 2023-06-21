Украина – Хорватия: Мудрик не попал в стартовый состав молодежки на первый матч Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины U21 сыграет против сверстников из Хорватии в 1 туре Евро-2023. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00

Прямую трансляцию матча Украина - Хорватия может посмотреть на региональных каналах "Общественного" и на сайте "Общественное Спорт".

Кроме Украины и Хорватии, в группе B также будут соревноваться Румыния и Испания.

Читайте также: Украина стартует на молодежном Евро: все, что нужно знать перед первым матчем нашей молодежки

Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.

Стартовый состав молодежной сборной Украины на матч с Хорватией

Украина: Трубин, Овчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Криськив, Бондаренко, Брагару, Кащук, Сикан.

Запасные : Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.