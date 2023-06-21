Украина – Хорватия: Мудрик не попал в стартовый состав молодежки на первый матч Евро-2023
Сегодня, 21 июня, молодежная сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок на Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины U21 сыграет против сверстников из Хорватии в 1 туре Евро-2023. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00
Прямую трансляцию матча Украина - Хорватия может посмотреть на региональных каналах "Общественного" и на сайте "Общественное Спорт".
Кроме Украины и Хорватии, в группе B также будут соревноваться Румыния и Испания.
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Молодежный ЧЕ пройдет с 21 июня по 8 июля. Четыре лучших команды турнира получат путевки на Олимпиаду-2024, включая Францию, которая вышла на Игры в статусе хозяина.
Стартовый состав молодежной сборной Украины на матч с Хорватией
Украина: Трубин, Овчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Бражко, Криськив, Бондаренко, Брагару, Кащук, Сикан.
Запасные : Нещерет, Фесюн, Сирота, Желизко, Вьюнник, Салюк, Мудрик, Ванат, Лях, Назаренко, Очеретько, Судаков.
- 19 июня национальная команда Украины в отборочном матче Евро-2024 обыграла команду Мальты. Еспресо провел текстовые онлайн игры Украина - Мальта.
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