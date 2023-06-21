Украина - Хорватия: где и когда смотреть стартовый матч молодежной сборной на Евро-2023
Сегодня, 21 июня, молодежная сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок на Евро-2023
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины U21 сыграет против сверстников из Хорватии в 1 туре Евро-2023. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00
Прямую трансляцию матча Украина - Хорватия может посмотреть на региональных каналах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт".
Букмекеры считают, что украинская молодежная сборная является аутсайдером. На выигрыш Украины коэффициент 3,05. Ничью оценивают в 3,50. Выигрыш Хорватии – 2,50.
Кроме Украины и Хорватии, в группе B также будут соревноваться Румыния и Испания.
Евро-2023 (U21)
1-й тур
21 июня
Украина - Хорватия
Бухарест, стадион "Супербет Арена"
Начало – 19:00
Трансляция - "Суспильне Спорт" и региональные каналы "Суспильного"
- 19 июня национальная команда Украины в отборочном матче Евро-2024 обыграла команду Мальты. Еспресо провел текстовые онлайн игры Украина - Мальта.
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