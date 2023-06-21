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Анонс

Украина - Хорватия: где и когда смотреть стартовый матч молодежной сборной на Евро-2023

21 июня, 2023 среда
06:30
Спорт

Сегодня, 21 июня, молодежная сборная Украины по футболу проведет стартовый поединок на Евро-2023

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная Украины U21 сыграет против сверстников из Хорватии в 1 туре Евро-2023. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00

Прямую трансляцию матча Украина - Хорватия может посмотреть на региональных каналах "Суспильного" и на сайте "Суспильне Спорт".

Букмекеры считают, что украинская молодежная сборная является аутсайдером. На выигрыш Украины коэффициент 3,05. Ничью оценивают в 3,50. Выигрыш Хорватии – 2,50.

Кроме Украины и Хорватии, в группе B также будут соревноваться Румыния и Испания.

Евро-2023 (U21)

1-й тур

21 июня

Украина - Хорватия

Бухарест, стадион "Супербет Арена"

Начало – 19:00

Трансляция - "Суспильне Спорт" и региональные каналы "Суспильного"

Сборная Украины
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