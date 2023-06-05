Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, однако еще рано говорить о результатах, - генерал Милли
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Украина хорошо подготовлена к контрнаступлению, однако еще рано говорить о результатах
Об этом сообщает CNN .
"Она (Украина – ред .) находится в войне, которая является угрозой для существования самой Украины и имеет большое значение для мира – для Европы, для США и для остального мира", – добавил генерал.
Отвечая на вопрос, могут ли события в Белгородской области привести к эскалации конфликта, Милли отметил, что риск эскалации есть всегда, но США за этим наблюдают "очень, очень внимательно".
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в воскресенье, 4 июня 2023 года, выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ и отметила , что официального объявления о контрнаступлении не будет.
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