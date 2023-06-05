Об этом сообщает CNN .

"Она (Украина – ред .) находится в войне, которая является угрозой для существования самой Украины и имеет большое значение для мира – для Европы, для США и для остального мира", – добавил генерал.

Отвечая на вопрос, могут ли события в Белгородской области привести к эскалации конфликта, Милли отметил, что риск эскалации есть всегда, но США за этим наблюдают "очень, очень внимательно".