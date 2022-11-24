Украина хочет создать временный офис прокурора в Европе
Украина выступает за создание временного офиса прокурора в одной из стран Европейского союза в рамках стратегии международного уголовного преследования
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в фейсбуке .
Как рассказал Костин, он принял участие в заседании рабочей группы под председательством Главы Офиса Президента Андрея Ермака. Там они обсуждали пути создания специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Подробно обсудили правовые механизмы и усиление сотрудничества с международными партнерами.
"Вопрос Спецтрибунала будет громко звучать на всех международных площадках", - говорится в сообщении.
В частности, Украина инициирует создание Interim Prosecutor's Office для разработки стратегии уголовного преследования и унификации доказательств преступления агрессии против Украины. Офис может работать в одном из европейских городов при поддержке партнеров.
- Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается.
- 5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды
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