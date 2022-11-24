Украина хочет создать временный офис прокурора в Европе

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в фейсбуке .

Как рассказал Костин, он принял участие в заседании рабочей группы под председательством Главы Офиса Президента Андрея Ермака. Там они обсуждали пути создания специального международного трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Подробно обсудили правовые механизмы и усиление сотрудничества с международными партнерами.

"Вопрос Спецтрибунала будет громко звучать на всех международных площадках", - говорится в сообщении.

В частности, Украина инициирует создание Interim Prosecutor's Office для разработки стратегии уголовного преследования и унификации доказательств преступления агрессии против Украины. Офис может работать в одном из европейских городов при поддержке партнеров.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал создать Международный трибунал для расследования военных преступлений РФ, пока война продолжается.

5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды