Украина хочет провести "Нормандский саммит" еще с участием Меркель, - Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, Германия)
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свобода слова на ICTV" .
Председатель ОПГ заявил, что продолжаются консультации между представителями всех стран по вопросу новой встречи лидеров государств.
"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции Меркель, потому что она очень много для этого сделала. И мы сегодня имеем только двух свидетелей, которые были на подписании Минских договоренностей. И нам важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.
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