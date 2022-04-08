Украина хочет получить часть арестованных российских активов в ближайшие полгода, - Шмигаль

Об этом Шмигаль сообщил в своем обращении.



По словам Шмыгаля, Украина хочет получить первые российские активы уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну.



"Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых, это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине. Единой процедуры, как это можно сделать, в мире просто не существует, а потому с каждой страной мы работаем. Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну. Благодарны нашим партнерам, которые активно продолжают замораживать счета и активы России и приближенных к Кремлю олигархических групп", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль.





6 апреля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил положительное влияние пятого пакета санкций ЕС , однако требует новых максимально действенных ограничений.

Глава Евросовета Шарль Мишель также соглашается , что санкции против российских нефти и газа рано или поздно нужно будет вводить.

В интервью для британской редакции BBC Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что бюджет России сейчас – это бюджет войны против Украины.

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