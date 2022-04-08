Украина хочет получить часть арестованных российских активов в ближайшие полгода, - Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет получить часть арестованных российских активов в ближайшие полгода
Об этом Шмигаль сообщил в своем обращении.
По словам Шмыгаля, Украина хочет получить первые российские активы уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну.
"Создана рабочая группа, которая уже активно работает по нескольким направлениям. Во-первых, это арест российских активов на Западе и передача этих средств Украине. Единой процедуры, как это можно сделать, в мире просто не существует, а потому с каждой страной мы работаем. Но часть этих средств мы хотим получить уже в ближайшие полгода, чтобы начать быстро восстанавливать нашу страну. Благодарны нашим партнерам, которые активно продолжают замораживать счета и активы России и приближенных к Кремлю олигархических групп", - сказал премьер-министр Денис Шмигаль.
- 6 апреля Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил положительное влияние пятого пакета санкций ЕС , однако требует новых максимально действенных ограничений.
- Глава Евросовета Шарль Мишель также соглашается , что санкции против российских нефти и газа рано или поздно нужно будет вводить.
- В интервью для британской редакции BBC Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул, что бюджет России сейчас – это бюджет войны против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.9Продажа 32.61
- Актуальное
- Важное