Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году, - Резников
Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году, а наши Вооруженные Силы уже показали, что победа для нас реальна
Такой комментарий дал министр обороны Украины Алексей Резников изданию El Mundo
В частности, он заявил, что благодаря поддержке Запада Украина выполняет миссию учредителей НАТО. Потому что украинские военные – это щит Европы на Востоке от российской угрозы.
"Для нас время имеет решающее значение. Продолжение или замораживание войны означает потери людей и человеческие страдания", – сказал министр.
Он также добавил, что в этом году Украина хочет изменить ситуацию на поле боя. Украинская армия уже показала на поле боя, что победа возможна и для ее достижения необходима поддержка.
- 10 мая секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены.
- 11 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление.
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