Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году, - Резников

Такой комментарий дал министр обороны Украины Алексей Резников изданию El Mundo

В частности, он заявил, что благодаря поддержке Запада Украина выполняет миссию учредителей НАТО. Потому что украинские военные – это щит Европы на Востоке от российской угрозы.

"Для нас время имеет решающее значение. Продолжение или замораживание войны означает потери людей и человеческие страдания", – сказал министр.

Он также добавил, что в этом году Украина хочет изменить ситуацию на поле боя. Украинская армия уже показала на поле боя, что победа возможна и для ее достижения необходима поддержка.