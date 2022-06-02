Украина хочет организовать международную миссию под эгидой ООН для экспорта продовольствия, - спикер МИД Николенко
Международная миссия под эгидой ООН для экспорта продовольствия будет обеспечивать экспорт украинской сельскохозяйственной продукции морскими путями
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции", - заявил он.
Представитель МИД добавил, что Украина приветствует предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море.
"Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", - подчеркнул он.
- Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения , что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.
- 28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек .
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