Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Украина прорабатывает вместе с партнерами возможность создания международной миссии, в частности, под эгидой ООН, которая возьмет на себя обеспечение функционирования морских путей экспорта украинской сельскохозяйственной продукции", - заявил он.

Представитель МИД добавил, что Украина приветствует предварительную готовность ряда стран присоединиться к процессу восстановления безопасности в Черном море.

"Призываем страны, продовольственная безопасность которых может больше пострадать от агрессии РФ против Украины, использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну", - подчеркнул он.

Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения , что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.

28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек .

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