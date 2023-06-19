Об этом в интервью одному из украинских изданий сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Когда мы говорим, что раньше – ЕС или НАТО, я все-таки думаю, что вопросы, связанные с ЕС, могут идти быстрее, потому что, по крайней мере, до конца этого года мы точно хотим открыть переговоры о полноценном членстве Украины в ЕС", – сказал он.

"И чтобы все понимали: открытие переговоров о членстве – это событие на три председателя выше, чем кандидатский статус, это уже финишная прямая. И только от нас будет зависеть, как быстро мы его пробежим", – добавил спикер ВР.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата: