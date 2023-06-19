Украина хочет начать переговоры о вступлении в ЕС до конца года, – Стефанчук
Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года
Об этом в интервью одному из украинских изданий сказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Когда мы говорим, что раньше – ЕС или НАТО, я все-таки думаю, что вопросы, связанные с ЕС, могут идти быстрее, потому что, по крайней мере, до конца этого года мы точно хотим открыть переговоры о полноценном членстве Украины в ЕС", – сказал он.
"И чтобы все понимали: открытие переговоров о членстве – это событие на три председателя выше, чем кандидатский статус, это уже финишная прямая. И только от нас будет зависеть, как быстро мы его пробежим", – добавил спикер ВР.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.
23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.
В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.
По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.
В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:
- завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
- продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВПР) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
- продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
- продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
- бороться с влиянием олигархов;
- привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
- внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.
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