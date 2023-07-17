Керченский мост потерял пролет и перестал функционировать в нормальном режиме ранним утром 17 июля. Это особенно интересно в разгар не только курортного сезона, но и боев на оккупированных украинских территориях. Вместе с повреждением Чонгарского моста это создает значительные затруднения для окупантов.

Смешным выглядит призыв гауляйтера Крыма Аксенова "пользоваться территорией новых регионов". Сам "Гоблин", как известно, носа не показывает из помещений, находящихся под усиленной охраной.

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Хотя на прошлой неделе Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине дальнобойных ракет SCALP, рашисты утверждают, что мост атаковали надводные дроны, напичканные взрывчаткой. Следует напомнить, что осенью прошлого года на Керченском мосту уже раздался мощный взрыв, за который фактически взяла на себя ответственность СБУ. Очевидно, что и сейчас атака была организована при ее участии – в спецслужбе не раз заявляли о разработках в сфере использования морских беспилотников.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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