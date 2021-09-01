Казахстан - Украина: Петраков оставил лидера команды вне заявки на матч отбора ЧМ-2022
Тарас Степаненко не попал в заявку сборной Украины на отборочный матч чемпионата мира-2022 против Казахстана
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков оставил Тараса Степаненко вне заявки на матч с Казахстаном. Кроме опорного хавбека, с игроков, полетели в Нур-Сулатну на игру, в состав не попал вингер Александр Зубков.
Заявка сборной Украины на матч с Казахстаном:
1. Денис Бойко, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сирота, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Качараба, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Николай Шапаренко, 11. Виктор Корниенко, 12 Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Виталий Буяльский, 19 Александр Тимчик, 20. Даниил Сикан, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Дмитрий Резник.
Еспресо.TV проведет текстовую трансляцию матча Украина - Казахстан. Начало - в 17:00 .
- Напомним, 29 августа Александр Петраков заявил, что категорически не будет вызывать в сборную Украины футболистов, которые играют в России .
- Кроме этого, Александр Петраков представил своих ассистентов в национальной команде.
- 30 августа сборная Украины отправилась в Нур-Султан , где сыграет матч квалификации ЧМ-2022 против Казахстана.
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