Украина к завершению войны должна быть готова к вступлению в ЕС, - вице-премьер Стефанишина

Об этом в эфире Еспресо заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"После нашей победы очень быстро может быть принято решение о членстве Украины в НАТО. Я могу подтвердить, что такое решение требует только политического консенсуса всех 30 союзников", – отметила она.

Вице-премьер добавила, что решение о присоединении к ЕС должно быть в первую очередь в интересах Украины.

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"Политически спешить здесь не стоит. Это длительный процесс. Наша политическая задача - мы, политики и члены правительства, должны работать на 200%, чтобы к завершению войны у нас была максимальная готовность и сформированы переговорные позиции. Чтобы когда война закончится, мы не теряли время на процесс, а могли перейти к принятию политических решений. Мы спешим с тем, чтобы начать переговоры в 2023 году, чтобы максимально подготовиться и оперативно провести их и к завершению войны быть готовыми к присоединению к ЕС. Скорость процесса зависит и от ЕС, и в большой степени от нас самих", - подытожила Стефанишина.