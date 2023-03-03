Украина к следующему отопительному сезону усилит защиту энергосистемы, - Шмыгаль
Украина к следующему отопительному сезону усилит защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.
Шмыгаль напомнил, что россияне наносили удары как по распределительным станциям, так и по предприятиям генерации электроэнергии, значительная часть из них подверглась разрушениям. Следовательно, правительство планирует принять меры, которые обезопасят распределительные подстанции от вражеских дроновых и ракетных атак.
"Соответствующие проекты уже разработаны и в скором времени будут реализованы. Будем это делать в течение года, готовясь к следующему отопительному сезону", - отметил Шмыгаль и отметил, что позаботятся и о безопасности электростанций.
По его словам, на них уже есть системы противовоздушной и противоракетной обороны.
- Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует уже 18 дней. Однако сложной остается ситуация в прифронтовых областях, где обстрелами повреждены сети.
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