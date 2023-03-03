Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал.

Шмыгаль напомнил, что россияне наносили удары как по распределительным станциям, так и по предприятиям генерации электроэнергии, значительная часть из них подверглась разрушениям. Следовательно, правительство планирует принять меры, которые обезопасят распределительные подстанции от вражеских дроновых и ракетных атак.

"Соответствующие проекты уже разработаны и в скором времени будут реализованы. Будем это делать в течение года, готовясь к следующему отопительному сезону", - отметил Шмыгаль и отметил, что позаботятся и о безопасности электростанций.

По его словам, на них уже есть системы противовоздушной и противоракетной обороны.