Об этом 19 июня сообщил в Facebook посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

В понедельник дипломат проинформировал, что правительственная делегация Украины сегодня встретилась с министром по восстановлению Японии, руководством межпарламентской группы дружбы Япония-Украина, руководителем комитета Палаты представителей по восстановлению, заместителем руководителя офиса премьер-министра Японии, министром иностранных дел.

"Содержание переговоров – изучение опыта Японии по восстановлению после разрушительных землетрясений, помощь Украины в восстановлении, экстренная помощь по обустройству базовых сервисов и жилья на освобожденных территориях, преодоление последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Продолжение следует", - отметил он.