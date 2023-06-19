Украина изучает японский опыт восстановления после землетрясений для преодоления последствий российской агрессии
Украинская правительственная делегация во главе с вице-премьером Александром Кубраковым изучает японский опыт по восстановлению после землетрясений для использования его для преодоления последствий агрессии РФ и катастрофы на Каховской ГЭС
Об этом 19 июня сообщил в Facebook посол Украины в Японии Сергей Корсунский.
В понедельник дипломат проинформировал, что правительственная делегация Украины сегодня встретилась с министром по восстановлению Японии, руководством межпарламентской группы дружбы Япония-Украина, руководителем комитета Палаты представителей по восстановлению, заместителем руководителя офиса премьер-министра Японии, министром иностранных дел.
"Содержание переговоров – изучение опыта Японии по восстановлению после разрушительных землетрясений, помощь Украины в восстановлении, экстренная помощь по обустройству базовых сервисов и жилья на освобожденных территориях, преодоление последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Продолжение следует", - отметил он.
- 17 июня сообщалось, что представители более 20 японских частных и государственных компаний и корпораций планируют принять участие в международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference, которая пройдет на следующей неделе в Лондоне.
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