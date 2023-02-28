"Украина изучает систему ПВО и готовится к массированной атаке": военный эксперт Самусь о падении беспилотников в России
Однажды российские города могут почувствовать на себе, что такое реальные удары украинских беспилотников – Украина изучает российскую противовоздушную оборону
Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире Эспрессо.
"Этой ночью было несколько ударов беспилотников по российским городам. Есть видео, где эти БПЛА пролетают. Украина изучает систему ПВО, изучает возможные маршруты прохода и готовится к массированной атаке. Однажды, а это было бы целесообразно делать во время весенней наступательной кампании, российские города могут почувствовать на себе, что такое реальные удары украинских беспилотников.Думаю, что удары будут по важным объектам инфраструктуры, особенно военной, чтобы создать ту атмосферу хаоса и паники – Украина начнет контрнаступление, а будут удары в глубине РФ вдали от границы. Это будет бить по морально-психологическому положению россиян и особенно ВС РФ", – считает он.
- В ночь на 28 февраля в России в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе "Роснефти", местные жители жаловались на взрывы.
- Утром 28 февраля в ряде регионов России эфир телеканалов и радиостанций был прерван сообщением об угрозе ракетного удара.
- 28 февраля из-за появления неизвестного летательного объекта в радиусе 200 км вокруг Санкт-Петербурга в РФ закрыли воздушное пространство .
- Также 28 февраля в российской республике Адыгея заявили о падении неизвестного летательного аппарата, который минобороны России позже назвало украинским беспилотником.
- 28 февраля в Московской области в России в 10 метрах от объекта Газпрома упал беспилотник якобы украинского производства.
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