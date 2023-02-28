Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире Эспрессо.

"Этой ночью было несколько ударов беспилотников по российским городам. Есть видео, где эти БПЛА пролетают. Украина изучает систему ПВО, изучает возможные маршруты прохода и готовится к массированной атаке. Однажды, а это было бы целесообразно делать во время весенней наступательной кампании, российские города могут почувствовать на себе, что такое реальные удары украинских беспилотников.Думаю, что удары будут по важным объектам инфраструктуры, особенно военной, чтобы создать ту атмосферу хаоса и паники – Украина начнет контрнаступление, а будут удары в глубине РФ вдали от границы. Это будет бить по морально-психологическому положению россиян и особенно ВС РФ", – считает он.