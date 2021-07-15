Украина изменила правила хранения вакцины Pfizer с разрешения производителя

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



"В мае 2021 года, после серии новых исследований, производитель вакцины Comirnaty компания Pfizer обратилась к национальным и международным регуляторным органам по охране здоровья с просьбой ослабить требования к холодовой цепочке своей антиковидной вакцины, в частности разрешить хранить неразведенный препарат при температурах от +2°C до +8°C в течение месяца, вместо 5 дней", - говорится в сообщении.



Отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам, Управление продовольствия и медикаментов США, Агентство по регулированию лекарственных средств Великобритании и соответствующие органы других стран рассмотрели эту просьбу и изменили требования к хранению вакцины в своих странах.



Украина, добавили в Минздраве, 24 июня также получила официальное письмо от Pfizer Export BV с просьбой пересмотреть требования к холодовой цепи вакцины Comirnaty.



Поэтому, МЗ рассмотрело просьбу компании и позволило после размораживания хранить неразведенную вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech при темературе от +2°C до +8°C в течение 31 дня, вместо 5 дней, как было раньше.



Отмечается, что эта норма применяется к партиям вакцины, срок годности которых истекает после 30 апреля 2021 года.



В ведомстве добавили, что инструкция к новым партиям вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech уже содержит обновленные требования к температуре хранения.



Таким образом, заключили в Минздраве, в соответствии с рекомендациями производителя, вакцину Comirnaty от Pfizer теперь можно безопасно хранить в пунктах прививки в обычных холодильниках.

Напомним, ранее на Харьковщине зарегистрировали нарушение холодовой цепи при транспортировке двух контейнеров вакцины Pfizer.