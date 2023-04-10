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Украина изменила некоторые военные планы из-за утечки секретных документов США, - CNN

10 апреля, 2023 понедельник
06:15
война с Россией

Украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть

Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщается, секретные документы Пентагона, опубликованные в сети в течение последних недель, демонстрируют то, как США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко обеспокоило американских чиновников, опасающихся, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения.

Так, некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы прослушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Другие же раскрывают степень проникновения Америки в министерство обороны России и российскую ПВК Вагнера, в основном из-за перехваченных коммуникаций и человеческих источников, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

Некоторые документы раскрывают ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению против армии РФ – и именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере обмена разведывательной информацией. 

Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки, отмечает CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сказала, что американское минобороны приложило "межведомственные усилия" для оценки последствий утечки.

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, как представляется, содержат чувствительные и засекреченные материалы. Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографий на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров", – говорится в заявлении Сингха.

Официальные лица США в выходные говорили с союзниками и партнерами об этой утечке и проинформировали соответствующие комитеты конгресса.

По словам официальных лиц, утечка также заставила Пентагон принять меры по усилению контроля за потоком таких сверхсекретных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве.

Объединенный штаб изучает списки рассылки, чтобы выяснить, кто получает эти данные, сказал один из представителей оборонного ведомства.

Многие документы имеют отметки, указывающие на то, что они были подготовлены разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2, и, похоже, есть документами для брифингов.

  • 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
  • Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
  • После этого Институт изучения войны отметил, что утечка секретных документов США усилила страх РФ перед контрнаступлением ВСУ.
  • Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили, что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
  • 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили, что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
  • Также The Jerusalem Post отмечал: в секретных документах Пентагона, ранее распространившихся в соцсетях, есть информация о том, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы.
Мир
Украина
Россия
военные силы Украины
США
наступление ВСУ
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