Об этом пишет CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщается, секретные документы Пентагона, опубликованные в сети в течение последних недель, демонстрируют то, как США шпионят как за союзниками, так и за противниками, что глубоко обеспокоило американских чиновников, опасающихся, что эти разоблачения могут поставить под угрозу чувствительные источники и скомпрометировать важные международные отношения.

Так, некоторые из оригинальных документов разоблачают масштабы прослушивания США ключевых союзников, включая Южную Корею, Израиль и Украину.

Другие же раскрывают степень проникновения Америки в министерство обороны России и российскую ПВК Вагнера, в основном из-за перехваченных коммуникаций и человеческих источников, которые теперь могут быть отрезаны или поставлены под угрозу.

Некоторые документы раскрывают ключевые слабые места в украинском вооружении, противовоздушной обороне, численности и готовности батальонов в критический момент войны, когда украинские войска готовятся к контрнаступлению против армии РФ – и именно тогда, когда США и Украина начали развивать более доверительные отношения в сфере обмена разведывательной информацией.

Украина уже изменила некоторые свои военные планы из-за этой утечки, отмечает CNN источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сказала, что американское минобороны приложило "межведомственные усилия" для оценки последствий утечки.

"Министерство обороны продолжает изучать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и, как представляется, содержат чувствительные и засекреченные материалы. Была начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих фотографий на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров", – говорится в заявлении Сингха.

Официальные лица США в выходные говорили с союзниками и партнерами об этой утечке и проинформировали соответствующие комитеты конгресса.

По словам официальных лиц, утечка также заставила Пентагон принять меры по усилению контроля за потоком таких сверхсекретных документов, обычно доступных сотням людей в правительстве.

Объединенный штаб изучает списки рассылки, чтобы выяснить, кто получает эти данные, сказал один из представителей оборонного ведомства.

Многие документы имеют отметки, указывающие на то, что они были подготовлены разведывательным подразделением Объединенного штаба, известным как J2, и, похоже, есть документами для брифингов.