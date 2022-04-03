Украина из-за войны сократила экспорт вдвое, импорт - более чем втрое, – Минэкономики

Об этом сообщило в релизе Министерство экономики.



"В марте 2022 года экспорт украинских товаров сократился вдвое, импорт – более чем в три раза. Особенно пострадал вывоз металлов и сельскохозяйственной продукции, в то же время объем экспорта ряда товаров с глубокой переработкой практически не изменился по сравнению с довоенным временем", – отметило министерство.



В марте Украина экспортировала 5,97 млн тонн товаров на $2,7 млрд, в то время как в феврале эти товарный экспорт составил 13,1 млн тонн на $5,3 млрд. Что касается импорта, то в марте в Украину ввезли товаров на 1,6 млн тонн стоимостью $1,8 млрд, в то время как в феврале импорт товаров составил 5 млн тонн стоимостью $5,9 млрд.



В Минэкономики констатируют существенное сокращение экспорта металла, что связано в первую очередь с разрушением металлургических объектов и остановкой производства.



"В то же время по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца и даже увеличился. Это, например, кабельная продукция, экспорт которой составил $111 млн ($130 млн в феврале) или листы облицовочные из дерева - $32 млн против $26 млн в феврале", – сообщило Минэкономики.



В настоящее время наиболее значимые позиции импорта в Украине - это энергоресурсы: нефть и нефтепродукты, газ, уголь. Основными товарными позициями экспорта остаются руды, кукуруза, ферросплавы и растительное масло.



При этом Украина пытается перестроить логистические цепочки поставок из-за блокировки решистами портов.



"Традиционным путем вывоза экспортных товаров были порты Черного моря, которые сегодня заблокированы россией. К тому же оккупанты атакуют металлургические предприятия и сельскохозяйственную инфраструктуру, чтобы воспрепятствовать восстановлению наших возможностей в будущем", - прокомментировала первая вице-премьер-министр - министерша экономики Юлия Свириденко.



Чтобы среагировать на эти вызовы правительство увеличивает пропускную способность железнодорожного, автомобильного и речного транспорта на западной границе Украины, привлекая производителей, трейдеров, транспортные компании.



"Остатков базовых сельскохозяйственных культур в Украине достаточно, чтобы обеспечивать экспорт. Кроме того, начало посевной кампании внушает сдержанный оптимизм на будущий урожай", – заверила Свириденко.



Напомним, Украина запретила экспорт удобрений в результате войны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb