Украина из-за войны снизила добычу газа на 15% - министр энергетики

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.

"Сейчас добыча упала примерно на 15% по стране. Это если брать вместе "Укргаздобычу" и частные компании", – сказал министр.

В частности, государственная "Укргаздобыча" была вынуждена прекратить добычу газа на востоке Харьковщины. Это произошло после того, как до Шебелинского нефтеперерабатывающего завода начали долетать российские снаряды.

По словам Галущенко, оккупанты заходили на несколько газораспределительных станций, но Украина не видит с их стороны попытки повредить оборудование.



Напомним, Нафтогаз продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности.



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