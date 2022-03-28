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Украина из-за войны снизила добычу газа на 15% - министр энергетики

28 мартa, 2022 понедельник
15:28
Экономика газ

"Укргаздобыча" и частные украинские газодобывающие компании из-за войны были вынуждены сократить добычу природного газа на 15%

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.

"Сейчас добыча упала примерно на 15% по стране. Это если брать вместе "Укргаздобычу" и частные компании", – сказал министр.

В частности, государственная "Укргаздобыча" была вынуждена прекратить добычу газа на востоке Харьковщины. Это произошло после того, как до Шебелинского нефтеперерабатывающего завода начали долетать российские снаряды.

По словам Галущенко, оккупанты заходили на несколько газораспределительных станций, но Украина не видит с их стороны попытки повредить оборудование.

Напомним, Нафтогаз продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности.

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газ
война с Россией
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