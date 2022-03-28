Украина из-за войны снизила добычу газа на 15% - министр энергетики
"Укргаздобыча" и частные украинские газодобывающие компании из-за войны были вынуждены сократить добычу природного газа на 15%
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.
"Сейчас добыча упала примерно на 15% по стране. Это если брать вместе "Укргаздобычу" и частные компании", – сказал министр.
В частности, государственная "Укргаздобыча" была вынуждена прекратить добычу газа на востоке Харьковщины. Это произошло после того, как до Шебелинского нефтеперерабатывающего завода начали долетать российские снаряды.
По словам Галущенко, оккупанты заходили на несколько газораспределительных станций, но Украина не видит с их стороны попытки повредить оборудование.
Напомним, Нафтогаз продолжит транзит газа в Европу, пока это позволят технические возможности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное