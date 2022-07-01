Украина из-за поставок электроэнергии в ЕС может себе помочь, если Россия перекроет транзит газа, - экс-нардеп Войцицкая
Продажа электроэнергии в Европу уменьшит поставки газа, что может в критический момент помочь Украине
Об этом народный депутат Верховной Рады VIII созыва Виктория Войцицкая рассказала в эфире Эспрессо.
"Я думаю, что мы должны различать рынок газа и использование газа как ресурса и электроэнергию, как продукт, который мы можем экспортировать, потому что у нас на сегодня есть профицит генерации именно электроэнергии", - сказала она.
Войцицкая добавила, что есть возможность продавать ее на европейском рынке.
"Используя нашу электроэнергию сами же европейские потребители будут уменьшать потребление газа и его замещать электроэнергией, которая будет поставляться из Украины и высвобождение этого дополнительного ресурса может помочь нам в какой-то момент, если у нас возникнут проблемы", - отметила экс-нардеп.
Она привела пример, когда Россия может полностью перекрыть транзит российского газа в Европу через Украину.
"У нас могут возникнуть вопросы с тем, чтобы поставлять газ внутри страны к конечным потребителям, потому что не может хватить давления в ГТС и нам нужно увеличивать физический импорт из Европы в Украину. Как раз замещая - имеем электроэнергию и даем ее европейцам и забираем у них газ - это правильный шаг", - подытожила Войцицкая.
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