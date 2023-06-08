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Украина из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС может потерять несколько млн тонн урожая, - Минагрополитики

8 июня, 2023 четверг
14:57
Экономика

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС, который россияне совершили 6 июня, Украина может потерять несколько миллионов тонн урожая на затопленных территориях

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

"На угодьях, пострадавших в результате уничтожения Каховской ГЭС, выращивалось два основных блока продукции, одним из них являются овощные и бахчевые культуры. Второй блок – зерновые и масличные культуры: соя, кукуруза, подсолнечник, пшеница. Без источника водоснабжения невозможно говорить о выращивании продукции овощеводства. Выращивание зерновых и масличных культур состоится по экстенсивной модели с низкой урожайностью", – отметил заместитель главы ведомства Тарас Высоцкий.

По его словам, сейчас трудно оценить ущерб левобережья Херсонщины, но известно, что там хранилось несколько сот тысяч тонн зерновых. На правобережье потеряно более 100 тысяч тонн урожая.

Затопленные территории нуждаются в полной агроэкологической оценке состояния почв, но после того, как взойдет вода. В большинстве случаев нужно будет применять специальные методы возобновления почв, подчеркнул чиновник.

Новости
Украина
Каховская ГЭС
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