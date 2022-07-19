Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что сейчас в войне на стороне Украины принимает участие более современное и более эффективное западное оружие, в частности, дальнобойная артиллерия. Она уже дала положительный результат, позволяя украинцам наносить точные удары по важным складам боеприпасов, инфраструктуре противовоздушной обороны и командным центрам, которые срывают российское наступление.

Несмотря на позитивы, "нынешний подход, согласно которому каждая страна дарит батарею пушек по частям, превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку каждая батарея нуждается в отдельном обучении, техническом обслуживании и материально-техническом обеспечении", — пояснили The Wall Street Journal в Королевском институте объединенных служб Лондона.

Организация Североатлантического договора пыталась стандартизировать боеприпасы согласно соглашениям о стандартизации, известным как Stanags, чтобы они стали взаимозаменяемыми между странами. Но эти усилия имели ограниченный эффект.

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Украине дали не просто разные виды оружия. Ее военные также должны научиться обращаться с западным оружием, которое сложнее в эксплуатации и обслуживании, чем то, которым они пользовались до сих пор. "Когда вы переходите на платформы несоветского происхождения, вы начинаете иметь дело со многими неиспользуемыми вещами", — сказал Скотт Бостон, старший аналитик по обороне Rand Corp.

"Ни один западный аналитик не утверждает, что Украине было бы лучше без новых систем. Но западные сторонники Украины должны извлечь урок из будущих поставок, например, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, и попытаться ограничить количество поставляемых различных систем", — делает вывод The Wall Street Journal.

19 июля Алексей Резников рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления.

В тот день Die Welt опубликовала статью, что Германия сокращает военную помощь Украине.

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