Украина использует тактику НАТО – уничтожение запасов нивелирует преимущество в живой силе и технике, – главный редактор Defense Express Катков

Об этом заявил главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Еспресо.

"На юге сейчас происходит процесс, связанный с тем, что мы пытаемся благодаря дальнобойным системам типа HIMARS уничтожить близкий тыл противника. Это абсолютная задача, которая стоит перед ВСУ, потому что мы используем оружие и тактику НАТО. Она заключается в том, что ты не можешь достичь паритета в количестве вооружения. НАТО никогда не собиралось воевать количеством. Оно понимало, что будет воевать с такой русской ордой. С ней невозможно соревноваться в количестве танков и пушек, поэтому есть одно из средств, нивелирующих преимущество врага в живой силе и технике – это уничтожение запасов", - сказал он.

По словам эксперта, это долгий процесс, начавшийся 2 недели назад.

"За это время уничтожено 14 лишь публично известных объектов - склады боеприпасов, топлива, которые были уничтожены на глубине до 60-70 км от линии фронта. Далее РФ начнет отводить свои базы хранения подальше. Здесь наступает огромный логистический коллапс, связанный с тем, что служба тыла в России – это всегда исторически самое слабое звено их армейской машины", – отметил Катков.

Он добавил, что перенос склада с 70 км на 150 км – это увеличение плеча логистики вдвое.

"Вдвое больше автотранспорта, вдвое больше мощность складов на выдачу, вдвое больше затрат топлива, личного состава. Цель таких ударов – усложнить максимально логистику. Как только у врага будет нехватка топлива, нехватка снарядов, нивелируется его преимущество в оружии. Мы выходим как минимум на паритет, лучше - мы должны выйти на наше превосходство, потому что если нет топлива, то нет разницы сколько у него танков и пушек", - подытожил Катков.