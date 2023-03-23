Украина использует от 4 до 7 тыс. артиллерийских снарядов в день против 20 тыс. российских, - Столтенберг
По данным генсека НАТО Йенса Столтенберга, ежедневно в боях Украина использует от 4 до 7 тыс. артиллерийских снарядов против 20 тыс. российских
Об этом говорится в интервью генеральному секретарю НАТО The Guardian.
По словам Йенса Столтенберга, боевые действия настолько интенсивны, что использование Украиной артиллерийских снарядов - от 4 000 до 7 000 в день против 20 000 в России - опережает западное производство. "Нынешние темпы использования боеприпасов превышают темпы их производства", – сказал Столтенберг.
Одновременно журналисты утвердили, что новые контракты указывают на изменение ситуации.
Также генсек НАТО заявил, что российский президент ведет войну на истощение". Так, должностное лицо выразило пожелание, чтобы на следующем саммите Альянса в столице Литвы Вильнюсе члены НАТО согласились тратить на оборону как минимум 2% ВВП.
"Президент Путин не планирует миру, он планирует больше войны", - продолжил Столтенберг, добавив, что Россия увеличивает военно-промышленное производство и "обращается к авторитарным режимам, таким как Иран или Северная Корея, и другим, чтобы попытаться получить больше оружия".
- Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец утвердил , что принятый план ЕС должен обеспечить поставки одного миллиона артиллерийских снарядов для Украины в течение следующих 12 месяцев. Однако потребности Украины в артиллерийских снарядах в месяц в условиях боевых действий составляют более 500 тыс. ежемесячно.
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