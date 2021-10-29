Украина использует оружие для защиты территории, - Зеленский о первом применении "Байракторов" в зоне ООС
Президент Владимир Зеленский прокомментировал первое применение "Байракторов" в зоне ООС и заявил, что Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей
Об этом передает ОПУ.
"Вооруженные Силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника", - сказал он.
На вопрос журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил на востоке, Зеленский заявил: "Украина защищает свою территорию и свой суверенитет в соответствии с обязанностью и присягой каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем".
- Напомним, ранее ВСУ впервые применили "Байрактар" в зоне ООС, уничтожив пушку оккупантов.
- В немецком правительстве выразили обеспокоенность использованием беспилотных летательных аппаратов в районе Операции объединенных сил после того, как украинский дрон турецкого производства "Байрактар" уничтожил пушку оккупантов. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник напомнил о праве защищаться.
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