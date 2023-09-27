Украина использует опыт ФБР по расследованию преступлений РФ против культурного наследия

Об этом информирует генеральный прокурор Андрей Костин .

"Российская агрессия нанесла беспрецедентный ущерб культурному наследию Украины. На временно оккупированных территориях продолжаются мародерство и незаконный вывоз культурных ценностей. Масштабы этих преступлений требуют решительной и слаженной реакции", - говорится в заявлении главного законного представителя обвинения.

Костин подчеркнул, что по состоянию на 26 сентября в Украине более 600 исторических памятников были повреждены или разрушены российскими войсками.

Вместе с тем, Федеральное бюро расследований агентства министерства юстиции США имеет уникальный опыт в вопросах противодействия преступлениям против культурного наследия.

"Обсудили углубление нашего сотрудничества в этой сфере, в частности использование механизмов международного сотрудничества для розыска и возвращения незаконно вывезенных украинских культурных ценностей, а также создание реестра похищенных объектов", - сказал он в Вашингтоне во время встречи с ФБР.

Генпрокурор подытожил, что только после завершения боевых действий Украина сможет в полной мере оценить ущерб, нанесенный культурному наследию: "Но мы уже сейчас активизируем наши усилия, направленные на привлечение к ответственности за все преступления против украинцев и украинской культуры".

Что известно о похищении и уничтожении Россией украинских культурных ценностей

22 мая россияне приказали коллаборантам в Запорожской области вывезти наиболее ценные экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского.

"Поручено в первую очередь вывозить наиболее ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других", – рассказали в ЦНС.

27 июня Херсонский художественный музей идентифицировал по сделанным в симферопольском Центральном музее Тавриды фотографиях 50 украденных россиянами экспонатов. В частности, среди последних идентифицированных работ стала картина херсонского графика и живописца Владлена Ваганова "Лесная песня".

5 июля стало известно, что оккупационная администрация Севастополя готовит документы на вывоз более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" для якобы реставрации.

Кому планируется передавать фонды, пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова. При этом следует отметить, что к концу 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. – это весь основной фонд.

В онлайн-коллекциях Эрмитажа и Государственного исторического музея России обнаружили 110 тыс. археологических находок, которые в разные исторические периоды были вывезены с территории современной Украины. Среди них не менее 5% золотых экспонатов - более 5000 археологических находок. В основном памятники вывезли в Россию еще до провозглашения Независимости, хотя есть и исключения.

22 сентября президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне во время церемонии вернули культурные ценности, похищенные российскими войсками с временно оккупированных территорий.