Украина использует опыт ФБР по расследованию преступлений РФ против культурного наследия
Офис генерального прокурора Украины будет расследовать российские преступления против культурного наследия, используя опыт ФБР Соединенных Штатов Америки
Об этом информирует генеральный прокурор Андрей Костин .
"Российская агрессия нанесла беспрецедентный ущерб культурному наследию Украины. На временно оккупированных территориях продолжаются мародерство и незаконный вывоз культурных ценностей. Масштабы этих преступлений требуют решительной и слаженной реакции", - говорится в заявлении главного законного представителя обвинения.
Костин подчеркнул, что по состоянию на 26 сентября в Украине более 600 исторических памятников были повреждены или разрушены российскими войсками.
Вместе с тем, Федеральное бюро расследований агентства министерства юстиции США имеет уникальный опыт в вопросах противодействия преступлениям против культурного наследия.
"Обсудили углубление нашего сотрудничества в этой сфере, в частности использование механизмов международного сотрудничества для розыска и возвращения незаконно вывезенных украинских культурных ценностей, а также создание реестра похищенных объектов", - сказал он в Вашингтоне во время встречи с ФБР.
Генпрокурор подытожил, что только после завершения боевых действий Украина сможет в полной мере оценить ущерб, нанесенный культурному наследию: "Но мы уже сейчас активизируем наши усилия, направленные на привлечение к ответственности за все преступления против украинцев и украинской культуры".
Что известно о похищении и уничтожении Россией украинских культурных ценностей
22 мая россияне приказали коллаборантам в Запорожской области вывезти наиболее ценные экспонаты из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского.
"Поручено в первую очередь вывозить наиболее ценные экспонаты – картины известных художников Айвазовского, Бенуа и других", – рассказали в ЦНС.
27 июня Херсонский художественный музей идентифицировал по сделанным в симферопольском Центральном музее Тавриды фотографиях 50 украденных россиянами экспонатов. В частности, среди последних идентифицированных работ стала картина херсонского графика и живописца Владлена Ваганова "Лесная песня".
5 июля стало известно, что оккупационная администрация Севастополя готовит документы на вывоз более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" для якобы реставрации.
Кому планируется передавать фонды, пока неизвестно, но известно, что это за пределами полуострова. При этом следует отметить, что к концу 2014-го в фондах всего хранилось около 500 тыс. единиц хранения (основной и вспомогательный фонд), из них 300 тыс. – это весь основной фонд.
В онлайн-коллекциях Эрмитажа и Государственного исторического музея России обнаружили 110 тыс. археологических находок, которые в разные исторические периоды были вывезены с территории современной Украины. Среди них не менее 5% золотых экспонатов - более 5000 археологических находок. В основном памятники вывезли в Россию еще до провозглашения Независимости, хотя есть и исключения.
22 сентября президенту Украины Владимиру Зеленскому в Вашингтоне во время церемонии вернули культурные ценности, похищенные российскими войсками с временно оккупированных территорий.
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