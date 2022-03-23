Украина использует искусственный интеллект, чтобы по фотографиям трупов оккупантов найти их соцсети и сообщить о смерти близким, - Федоров

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров .



По его словам, министерство изменилось за время полномасштабного вторжения РФ. Ранее использовали технологии для запуска авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фотографией в реестре.



"Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает"", – подчеркнул Михаил Федоров.



Он добавил, что еще месяц назад Минцифры настраивало новую систему CRM для обработки заявок контакт-центра "Дии", а сегодня настраивает автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду об оккупантах в Украине.



"Мы все изменились. Мы начали делать то, что даже представить не могли еще месяц назад. Спасибо каждому за борьбу. И прошу прощения у каждого, кому нам не удалось помочь. Продолжаем держаться вместе и делать все возможное для нашей быстрой победы!" – подытожил министр.

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