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Главная война с Россией Украина использует искусственный интеллект, чтобы по фотографиям трупов оккупантов найти их соцсети и сообщить о смерти близким, - Федоров

Украина использует искусственный интеллект, чтобы по фотографиям трупов оккупантов найти их соцсети и сообщить о смерти близким, - Федоров

23 мартa, 2022 среда
14:05
война с Россией

В Украине благодаря искусственному интеллекту ищут соцсети оккупантов по фотографиям их трупов, чтобы сообщить близким россиян об их гибели и опровергнуть российскую пропаганду о войне

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров .

По его словам, министерство изменилось за время полномасштабного вторжения РФ. Ранее использовали технологии для запуска авторизации посредством сопоставления биометрии лица с фотографией в реестре.

"Сегодня же используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых российских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", на которой "нет срочников" и где "никто не умирает"", – подчеркнул Михаил Федоров.

Он добавил, что еще месяц назад Минцифры настраивало новую систему CRM для обработки заявок контакт-центра "Дии", а сегодня настраивает автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду об оккупантах в Украине.

"Мы все изменились. Мы начали делать то, что даже представить не могли еще месяц назад. Спасибо каждому за борьбу. И прошу прощения у каждого, кому нам не удалось помочь. Продолжаем держаться вместе и делать все возможное для нашей быстрой победы!" – подытожил министр.

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