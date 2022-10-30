Украина использовала "зерновой коридор" для нападения на бухту Севастополя, - Минобороны РФ

Об этом говорится в заявлении российского Министерства обороны, обнародованном в воскресенье, 30 октября 2022 года.

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Основанием для такого вывода является якобы проведённая россиянами "экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на беспилотных морских аппаратах".

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"По результатам обновления информации из памяти навигационного приемника установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса. В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности "зернового коридора", после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. В то же время координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море", - отмечает Минобороны РФ.

"По мнению специалистов, это может свидетельствовать о запуске этого аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины", - говорится в заявлении.

Утром 29 октября беспилотники разного типа (надводные и подводные) атаковали и повредили, как утверждает со ссылкой на собственные источники украинский военный журналист Андрей Цаплиенко, по меньшей мере три российских корабля-ракетоносителя "калибров".

Россия назвала это событие "терактом" и обвинила в произошедшем Украину и Великобританию. Мол, украинцы действовали совместно с "британскими специалистами" , которые якобы также стоят за подрывом обеих веток газопровода "Северный поток" в Балтийском море.

Кроме того, РФ в одностороннем порядке приостановила свое участие в многостороннем "зерновом соглашении", таким образом больше не обеспечивая безопасность экспорта зерновых из подконтрольных Украине портов Черного моря.

30 октября украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о вынужденной остановке вывоза украинского зерна морским путем.

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