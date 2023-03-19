Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч состоится в венгерском Дебрецене и начнется в 21.00. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного.

Сборная Украины вышла в финал Евро впервые в истории. Испанки являются действующими чемпионками Европы и победительницами первого в истории Евро, состоявшегося в 2019 году.

Футзал

Евро-2023

Женщины. Финал

Испания – Украина

Дебрецен, Венгрия, Fonix Arena

19 марта, 21:00

Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного