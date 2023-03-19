Украина - Испания: где и когда смотреть финал женского Евро-2023 по футзалу
В воскресенье, 19 марта, в финальном матче чемпионата Европы по футзалу женская сборная Украины встречается с Испанией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч состоится в венгерском Дебрецене и начнется в 21.00. Вживую его покажут региональные телеканалы Общественного.
Сборная Украины вышла в финал Евро впервые в истории. Испанки являются действующими чемпионками Европы и победительницами первого в истории Евро, состоявшегося в 2019 году.
Футзал
Евро-2023
Женщины. Финал
Испания – Украина
Дебрецен, Венгрия, Fonix Arena
19 марта, 21:00
Прямая трансляция на региональных телеканалах Общественного
- 17 марта в полуфинале чемпионата Европы по футзалу женская сборная Украины победила Венгрию .
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