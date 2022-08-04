Украина ищет возможности поговорить с Китаем напрямую, - Зеленский

Об этом Зеленский рассказал в интервью South China Morning Post.

Владимир Зеленский сказал, что стремится к прямым переговорам с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы помочь прекратить вторжение России в Украину. В интервью украинский лидер призвал азиатское государство использовать свое огромное политическое и экономическое влияние на Россию для прекращения боевых действий.

"Это очень мощное государство. Это мощная экономика… Так что может политически, экономически влиять на Россию. И Китай является постоянным членом Совета Безопасности ООН", – сказал Зеленский.

Президент сказал, что без китайского рынка Россия ощущала бы полную экономическую изоляцию.

"Я хотел бы поговорить напрямую. У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. После 24 февраля мы официально просили о разговоре с Китаем, но у нас его не было. Хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал Зеленский. .

Украинский президент также затронул предположения о том, что Москва, которая сейчас сталкивается с жесткими санкциями Запада в разных секторах, поставляет полупроводники из азиатских стран. После вторжения крупнейшие в мире производители микросхем начали прекращать поставки в Россию. Зеленский заявил, что спецслужбы Киева "работают так же эффективно, как и в Китае", и что его администрация хорошо знает, в какие страны Москва обращалась за помощью в этом отношении. Однако президент сказал, что не хотел бы указывать пальцем на эти правительства, а скорее сосредоточился на их объединении против России.

"Я хотел бы сосредоточиться на объединении всего мира против тирании в России, а не… взрывать единство, говоря, что одна страна помогает, а другая – нет", – добавил он.

19 июля министр иностранных дел Китая Ван И заявил , что Соединенные Штаты виновны в разжигании кризиса вокруг Украины, который завершился военным конфликтом.

24 июля обнародованное расследование американских спецслужб свидетельствовало о том, что Пекин с помощью оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei перехватывал секретные данные минобороны США.

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