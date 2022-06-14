Украина – Ирландия: где и когда смотреть матч Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина примет Ирландию в польском городе Лодзь. 8 июня в Дублине команда Александра Петракова победила ирландцев со счётом 1:0. Сейчас у украинцев 6 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Ирландия, Шотландия и Армения набрали по 3 пункта.

Лига наций

Дивизион B

Группа 1

4-й тур

Украина – Ирландия

Лодзь. Польша, стадион ЛКС

14 июня, 21:45

Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1 и Индиго

8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.

11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.