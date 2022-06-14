Украина – Ирландия: где и когда смотреть матч Лиги наций
Во вторник, 14 июня, сборная Украины сыграет в Лодзи против Ирландии в 4 туре Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина примет Ирландию в польском городе Лодзь. 8 июня в Дублине команда Александра Петракова победила ирландцев со счётом 1:0. Сейчас у украинцев 6 очков и возглавляют группу 1 в дивизионе B. Ирландия, Шотландия и Армения набрали по 3 пункта.
Лига наций
Дивизион B
Группа 1
4-й тур
Украина – Ирландия
Лодзь. Польша, стадион ЛКС
14 июня, 21:45
Прямая трансляция на телеканалах Футбол 1 и Индиго
- 8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.
- 11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.
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