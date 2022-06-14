Минобороны Литвы заказало боеприпасы для Bayraktar, который был передан Украине
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Украина – Ирландия. Футбол. Лига Наций. Останемся ли лидерами группы?
14 июня, в 20:45 Александр Ващук и Андрей Малиновский проведут стрим перед матчем сборной Украины против Сборной Ирландии
Будут говорить о:
- Состав на игру. Без Яремчука
- Общаемся с тренерами и экс-игроками сборной
- Александр Петраков едет в Киев
- Виталий Мыколенко. Усталость и Сборная – это разные вещи
- Украина – ????????Армения. Вспоминаем разгром
- Ирландия. Соперник тоже экспериментирует
- На связи Лодзь. Включение со стадиона
- Инсайды и новости из состояния сборной
- Украина – Ирландия. Прогнозы и ожидания болельщиков
- Обзор соцсетей
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